В поселке Мезиновский снимают карантин по коронавирусу

Карантин решено снять в поселке Мезиновский Гусь-Хрустального района. Жесткие ограничительные меры отменяются с завтрашнего дня, 19 июня. Соответствующий указ уже подписал губернатор. Областные власти посчитали, что ситуация по коронавирусу там стабилизировалась. Как и по всей области там продолжает действовать режим самоизоляции. «При снятии ограничений жителям важно не терять бдительности и продолжать оберегать себя и своих близких», – отметил Владимир Сипягин.

Жесткие ограничения остаются только в Золотково.

Ранее карантин сняли в Кольчугино и Петушинском районе. Таким образом, на данные момент во Владимирской области остается одна проблемная территория — поселок Золотково Гусь-Хрустального района. Там речи о снятии ограничений пока не идет. Карантин в Мезиновском и Золотково был объявлен 8 мая. В поселках был введен пропускной режим, на въезде и выезде работали КПП.

Тем временем ситуация с COVID-19 во Владимирской области все еще остается достаточно напряженной. За последние сутки выявлены 54 новых случая. Как ранее сообщал «Призыв», более 600 пациентов находятся в больницах, 25 из них на ИВЛ.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»