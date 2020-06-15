В Муроме обнаружили тело пропавшего несколько дней назад рыбака

В Муроме обнаружили тело рыбака, пропавшего несколько дней назад. Предполагается, что погибшей мужчина — житель села Ляхи Меленковского района. Ему было 62 года. По информации «Муром 24«, он отправился ловить рыбу в одиночестве на деревянной лодке. После этого пропал. Тело мужчины обнаружили недалеко от знаменитого вантового моста в городе на Оке. Специалисты не исключают криминальный характер произошедшего.

Во Владимире ищут еще одного мужчину, который отправился на речку накануне.

Предполагается, что он мог утонуть на Клязьме. На месте возможного ЧП работают специалисты поисково-спасательного отряда Владимира. Однако поиски пока не дали результата. Об инциденте сообщают в популярном городском паблике.





С начала купального сезона во Владимирской области произошло около десяти происшествий на воде. Погибли несколько человек. В том числе дети. 7 июня на карьере близ деревни Глубоково утонул 17-летний подросток. А в Вязниковском районе не стало 8-летнего мальчика, который утонул в котловане, заполненном водой.

При этом из-за угрозы распространения коронавируса купальный сезон в регионе пока не открыт. Несмотря на запрет, владимирцы потянулись к воде. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области