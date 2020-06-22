В лесах Владимирской области пошли земляника и лисички

В лесах Владимирской области появилась первая земляника. В социальных сетях жители региона выкладывают фотографии с ягодами. Одни насобирали горсть, а другие принесли домой целое ведерко. Те и другие отмечают, что земляники уже много. Если походить, корзинку наберешь.

— Солнечные поляны уже наполнены ягодами. Набрали утром баночку для бабушки. Выбрались в лес совсем на чуть-чуть. А так, носят уже землянику, — рассказала «Призыву» жительница Коврова Наталья Баранкова.





Специалисты говорят, для земляники в регионе установилась оптимальная погода. Дожди и солнышко дают красной ягоде вызревать. И если ситуация не изменится, то урожай ожидается хороший.

— Судя по всему, в этом году будет много земляники. Погода для этого благоприятная. Сравнительно тепло и нет засухи, идут осадки. Земляника уже плодоносит, уже люди собирают ягоды. В лесу, на полянах и в пойме, — пояснил «Призыву» старший научный сотрудник института биологии и экологии ВлГУ Руслан Жуков. — В этому году ее будет много. Если будет радовать погода, то и другие плодовоягодные культуры порадуют жителей области урожаем.

Лесная ягода в этом году вкусная и ароматная.

В отличие от прошлого лета, когда земляники было немного, цветет она в больших количествах. Основной сбор еще впереди. Предстоящие выходные многие предпочтут провести на природе. Стоит захватить с собой корзинку. Много сейчас и клубники. Вызревает она быстро. Успевай собирать и подавать к столу. В ближайшее время клубника вытеснит с прилавков импортные ягоды.

—У меня четыре внучки. Каждое утро для них собираю ягоды. И если пять дней назад каждой хватало по несколько штучек, то вчера уже каждой собрали по пиале утром и пиале вечером. И это с небольшого количества кустов. В том году такого не было, — поделилась с «Призывом» жительница Суздальского района Нина Храмова. — Ягоды красные и сладкие, крупные. Сегодня уже ведерко соберу.

В ближайшее время лесные и садовые ягоды появятся на прилавках. Главный вопрос — почем будут продавать клубнику и землянику. Так в соседних регионах за литровую баночку лесных ягод просят 700 рублей. В прошлом году во Владимире она стоила 600 рублей.

Много в лесу и грибов. Социальные сети пестрят фотографиями собранных маслят и даже подберезовиков. Уже пошли лисички. Сезон дарит жителям Владимирской области рекорд за рекордом.





Хороший урожай грибов сулит и прогноз погоды. Тепло сменяется грозами. Так, для роста белых грибов считается идеальной температура от + 18 до +28 градусов и дождь. А значит, сидеть дома любителям «тихой охоты» не придется. За грибами они ходят с мая. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: ecosystema.ru