В Коврове на ходу вспыхнул автомобиль

В Коврове рядом с одним из торговых центров на ходу вспыхнул автомобиль. Инцидент произошел накануне вечером. Когда пожарные были на месте, иномарка «Opel Vectra» была полностью охвачена огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Видео пожара очевидцы распространили в социальных сетях.

Автомобиль сгорел полностью. Пострадавших нет.

Как пояснил дознавателю водитель, машина загорелась на ходу. Причина пожара – неисправность узлов и агрегатов транспортного средства. Ранее «Призыв» сообщал о крупном пожаре во Владимире. Огонь вспыхнул на балконе восьмого этажа в доме на улице Юбилейной. Шесть человек были спасены и 60 эвакуированы.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

Видео группы «Подслушано Ковров»