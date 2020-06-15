В действиях МБУК «Киржачский районный дом культуры» и ООО «УК «Плазма» установлено нарушение антимонопольного законодательства

В адрес управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области (далее – Владимирское УФАС России) из прокуратуры Владимирской области поступило заявление о результатах рассмотрения материалов Счетной палаты Владимирской области, в части расходования органами местного самоуправления Киржачского района субсидий на проведение мероприятий, направленных на развитие территорий, а также строительство и реконструкции объектов муниципальной собственности.

По результатам рассмотрения вышеназванного заявления, в связи с выявленными в действиях муниципального бюджетного учреждения культуры «Киржачский районный дом культуры» (далее — МБУК «КРДК») и общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Плазма» (далее — ООО «УК «Плазма») признаков нарушения п. 3 ч. 4 ст. 11 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», Владимирским УФАС России возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В силу п. 3 ч. 4 ст. 11 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются иные соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением «вертикальных» соглашений, которые признаются допустимыми в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), если установлено, что такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции. К таким соглашениям могут быть отнесены, в частности, соглашения о создании другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка.

Нарушение выразилось в достижении и реализации антиконкурентного соглашения, которое привело (могло привести) к ограничению доступа на товарный рынок выполнения работ по реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и отопления для нужд МБУК «КРДК» путем заключения в период 06.11.2018 – 14.11.2018 14 договоров на общую сумму 4 264 967,00 рублей в отсутствие конкурентных процедур.

Рассмотрев материалы дела, возбужденного по признакам нарушения антимонопольного законодательства, 09.06.2020 Комиссия приняла решение о признании МБУК «КРДК» и ООО «УК «Плазма» нарушившими п. 3 ч. 4 ст. 11 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».