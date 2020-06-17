Усадьбу графа Храповицкого готовят к наплыву туристов

Усадьбу графа Храповицкого в Муромцево начали готовить к наплыву туристов. Точную дату открытия музейных объектов пока назвать никто не может. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Но Владимиро-Суздальский музей-заповедник намерен встретить гостей во всеоружии. На территории усадьбы в местах, где располагаются или располагались исторические объекты, устанавливают информационные блоки. Это позволит гостям узнать, как раньше выглядело то или иное строение. Заканчивается установка входного кассового модуля. Он позволит централизованно пропускать туристов к замку.

Сроки открытия объекта для туристов пока не называют.

Постепенно приводят в порядок парковую зону: убирают дикую поросль и посыпают дорожки. При этом полагаться приходится только на собственные силы. Из-за продолжительного простоя дополнительных средств ВСМЗ не получает.

— Это делается на собственные средства, а доходов сейчас у музея нет. Удаляется дикая поросль, которая вследствие благоприятной погоды, быстро растет. Мы попытались сделать удобнее аллеи парка, хотя аллеями в полном смысле слова назвать нельзя, а путешествовать по глиняным дорожкам, особенно после дождя, очень сложно. И вот эти, казалось бы, простые, но очень разумные вещи, мы как раз сейчас и делаем, — рассказывает генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова.

В музее отмечают, что экскурсионное обслуживание будет проходить по-новому. Одно из главных требований — малокомплектные группы не более пяти человек, расстояние между ними должно составлять не менее полутора-двух метров. В любом случае, сотрудники ВСМЗ готовы работать по этим правилам. Открытие музейных объектов должно состояться на третьем этапе снятия ограничений.

Ранее «Призыв» сообщал, что после снятия ограничений откроют и Музей хрусталя во Владимире. Более двух лет там проходил масштабный ремонт.

Елена Пляскина

Фото Владимиро-Суздальского музея-заповедника