Управляющий Владимирским отделением Сбербанка Андрей Черкашин провел встречу с губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным

Управляющий Владимирским отделением Сбербанка Андрей Черкашин провел рабочую встречу с Губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным, обсудив развитие новых проектов и расширение мер поддержки бизнеса в регионе.

В мероприятии также приняли участие заместители главы региона, руководители департаментов и структурных подразделений областной администрации, представители Владимирского отделения Сбербанка.

В ходе встречи Андрей Черкашин представил главе региона проекты цифровизации здравоохранения Владимирской области с использованием продуктов компаний экосистемы Сбербанка (ИИ-модель анализа снимков КТ, система Voice2Med и сервис DocDoc), цифровую образовательную школьную платформу, а также проект по безналичной оплате проезда в общественном транспорте.

Также на встрече были затронуты вопросы реструктуризации кредитов, доступных займов, а также стабильного развития банковской системы в условиях пандемии.

Отметим, что губернатор поручил профильным департаментам Администрации региона проработать вопросы, связанные с внедрением во Владимирской области новых программ и проектов Сбербанка.

Владимир Сипягин, Губернатор Владимирской области

«В условиях пандемии проявилась социальная роль финансовых организаций. В числе установленных Президентом Владимиром Путиным мер поддержки бизнесу и гражданам большую долю занимают льготы по кредитам. И Сбербанк принимает самое активное участие в реализации политики государства по сохранению экономики в период действия ограничений из-за коронавируса. Предлагаю обсудить перспективы расширения мер поддержки бизнесу»

Андрей Черкашин, управляющий Владимирским отделением Сбербанка

«Наш банк одним из первых оперативно разработал расширенную программу «кредитных каникул» для поддержки бизнеса пострадавших от пандемии отраслей. Мы предлагаем реструктуризацию для клиентов всех сегментов, а также отсрочки по кредитным платежам на срок до 6 месяцев. В регионе этой программой на сегодняшний день воспользовались около 700 клиентов банка»

* В сообщении использованы материалы пресс-службы Администрации Владимирской области

Фото: mybryansk.ru