Умер заведующий Карабановской больницей Михаил Савичев

Заведующий Карабановской больницей Михаил Савичев умер в столичной клинике. По предварительным данным — от пневмонии, сообщает портал «Новый город Александров». О том, что он находится на больничном, «Призыв» рассказывал ещё в апреле, когда в Карабановской больнице начались жалобы от пациентов и врачей. Первые сетовали на отсутствие лечения, вторые – на нехватку защитных костюмов и масок.

В мае Михаил Михайлович был в тяжелом состоянии. Об этом «Призыву» сообщила депутат Александровского района Наталья Палаткина. Его жизнь пытались спасти в столичной клинике. Но, к сожалению, 9 июня он скончался.

Инициативная группа Карабаново и все жители города выражают соболезнования семье Михаила Михайловича. Его коллеги и пациенты говорят, что он пытался до последнего сохранить медицину, был опытным специалистом. Под скорбным постом полсотни сообщений.

— В ту неделю, когда заперли с коронавирусным больным 15 медиков и 40 больных терапевтического отделения, он не воспользовался своим положением и не ушёл, оставив своих больных и своих сотрудников, хотя все были без защиты, без масок и перчаток, без костюмов и респираторов… Не ушёл и заболел, — пишут местные жители в социальных сетях.

Прощание с Михаилом Савичевым пройдет сегодня в храме Святой Троицы в городе Карабаново. Чин отпевания назначен на завтра.

Ранее «Призыв» сообщал, что новые управленцы могут возглавить больницы Струнино и Карабаново после скандала.

Татьяна Данилова

Фото сообщества в ВК «Подслушано в Карабаново»