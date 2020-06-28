Улица Василисина носит имя первого владимирского Героя СССР

Улица Василисина находится в юго-западном районе Владимира. Проходит она от ул. Черняховского до ул. Верхняя Дуброва. Полвека назад здесь была окраина города, где люди практически не жили. Сейчас же это густонаселенный район с развитой инфраструктурой. Кроме жилых домов, на улице Василисина располагаются общеобразовательная школа № 39 и два детских сада. А в доме № 22-б находится областной колледж культуры и искусства.

Активное строительство в этом месте началось в начале 60-х годов. Тогда же решением исполкома горсовета № 354 от 25.05.1964 г. новая улица была названа именем первого владимирского Героя Советского Союза Сергея Дмитриевича Василисина. Об этом свидетельствует мемориальная доска на доме № 22 (общежитие колледжа культуры).

Подвиг на безымянной высоте

Сергей Дмитриевич родился во Владимире 28 июня 1910 года в бедной многодетной семье. Так сложилась судьба маленького Сережи, что в 15 лет он был определен в детский дом, который только что открылся и носил актуальное по тем временам название «Имени 8 Марта». Можно с уверенностью сказать, что именно детский дом дал Сергею путевку в жизнь. Тут он окончил пять классов, и его отправили на лесосклад учеником слесаря.

В 1929 году Сергей поступает слесарем на фабрику им. Свердлова в Камешково, а немного погодя переходит на Владимирский кирпичный завод. В 19 лет он вступает в комсомол, в 22 года – в партию. А в 1933 году осуществляется его заветная мечта – Сергей становится курсантом военного училища. В 1936 году за смелость и успехи в боевой и политической подготовке Сергей награждается орденом «Знак Почета».

Война не позволила ему поступить в военную академию. Василисин вынужден был возвратиться в свою часть, откуда его перебросили на Карельский фронт. Тогда решалась участь знаменитого Мурманского порта, который давал стране выход в Атлантику и Мировой океан. Морской десант, в который вошла и рота Василисина, был заброшен в тыл противника с целью отвлечения. Вначале операция шла успешно. Плацдарм был взят, но его требовалось еще и удержать.

Тяжелые бои длились несколько дней. После гибели командира командование ротой взял на себя Сергей Василисин.

И даже когда его ранила вражеская пуля, он продолжал сражаться. Только когда уже стал терять сознание, товарищи вынесли его с поля боя. Но как раз в этот момент рядом с ними разорвалась фашистская мина. Погибли и Сергей, и ребята, которые были с ним.

Случилось это 2 августа 1941 года. Сергею Василисину был 31 год. Он похоронен в братской могиле на 81-м километре шоссе Мурманск – Печенга. А в 1942 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Кроме улицы, имя Сергея Василисина во Владимире носит школа № 31.

Культура на улице Героя

В 1977 году на улице Василисина было построено новое здание для культурно-просветительного училища, ныне известного как Владимирский областной колледж культуры и искусств. Начало училищу положил открытый в 1930 году во Владимире библиотечный техникум, который до 1960 года выпускал лишь библиотекарей. Считается, что у истоков его создания стояла Надежда Константиновна Крупская. Общеизвестным является ее знаменитое письмо, написанное в 1936 году учащимся Владимирского библиотечного техникума, где говорится о профессиональных качествах библиотечного работника.

В 1960 году при техникуме было открыто клубное отделение, а вскоре техникум стал училищем. В нем можно было получить специальности библиотекаря, руководителя самодеятельного театра, хореографического коллектива, оркестров народных инструментов, режиссера клубных мероприятий. В 1998 году культпросветучилище стало Владимирским областным колледжем культуры и искусства, и перечень специальностей его значительно расширился. Среди них: художественно-бутафорское оформление театра; хореографическое творчество; этнохудожественное творчество; театральное творчество; актер драматического театра и кино; актер театра кукол; организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений; организация культурно-досуговой деятельности; библиотековедение; светорежиссура; техника и технологии аудиовизуальных программ.

В колледже действует несколько творческих коллективов, влиться в которые может каждый желающий. Один из них — учебный театр под названием «Открытое пространство». Это своего рода экспериментальная площадка для будущих актеров. Действует в колледже и хореографический ансамбль «Росинка», которому уже больше сорока лет. Он является лауреатом многих конкурсов и обладает почетным званием народного коллектива. Также при Владимирском областном колледже работает специальный детский центр «Палитра», где могут заниматься дети от пяти до четырнадцати лет и ритмикой, и театральным творчеством, и музыкой.

Татьяна Лысова

Фото Дмитрия Киреева

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