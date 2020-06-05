Учителям доплатят по 5 тысяч рублей за классное руководство

С 1 сентября педагоги Владимирской области будут получать за классное руководство доплату в размере не менее 5 тысяч рублей. На ежемесячные выплаты в текущем году из федерального бюджета региону выделят около 175 млн рублей, в 2021 и 2022 годах – по 524,8 млн рублей. Соответствующее соглашение заключено между Министерством просвещения и администрацией области, сообщает пресс-служба «Белого дома».

Надбавки получат 6700 педагогов.

— Во Владимирской области эту выплату будут получать более 6700 педагогов 24 государственных и 333 муниципальных общеобразовательных организаций. Немаловажно, что при этом для них сохраняются ранее установленные на региональном и муниципальном уровнях выплаты на эти цели. Доплату планируется ввести с 1 сентября 2020 года, – сообщила директор департамента образования Ольга Беляева.

Поручение по выплатам педагогам за классное руководство дал президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию. Ранее «Призыв» сообщал, что победителю и лауреатам областного конкурса «Педагог года» присуждены премии губернатора.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»