Учеба вместо игры. Почему вредны ранние «развивайки»?

Мода на раннее интеллектуальное развитие появилась примерно 10 лет назад. На специальных занятиях карапузов обучают чтению, письму, навыкам вычисления, иностранным языкам. Конечно, подобные уроки активно рекламируются, повсеместно открываются школы раннего развития. Цель всего этого — заработать деньги на родительском тщеславии. Ведь мамы и папы очень гордятся достижениями своего ребенка, каждый раз сообщая знакомым о том, сколько секций и кружков он посещает, чему научился и какой он вундеркинд. Однако уже выросло первое поколение детей, которых с пеленок нагружали интеллектуальной деятельностью. Парадоксально, но уже к среднему звену школы (а то и раньше) они ничем не отличаются от своих сверстников, которые научились читать и писать в возрасте 6-7 лет. Более того, у многих «жертв» раннего развития есть проблемы с внутренней мотивацией, коммуникацией и навыками самообслуживания.

Почему так происходит и как этого избежать, рассказывает психолог Наталия Фельдман.

Сегодня мы поговорим о том, надо ли развивать наших детей. И если надо, то как. Сейчас существует мода на развивающие занятия. Это буквально последнее десятилетие. То есть только-только выросло поколение детей, которых чуть ли не с рождения записывали на курсы по плаванию, умению читать, писать, заучивать наизусть большие куски текстов.

Игра — ведущая деятельность

Вроде бы хорошо. Ребенок в два года уже знает буквы! А в 3 года решает примеры с двухзначными числами! Но если мы вернемся к периодизации психического развития и нормам, соответствующим возрасту, то до 6-7 лет ведущей психологической деятельностью является игра.

Бывают разные виды игр. У детей они начинаются с предметных, когда ребенок берет предмет в руки. Младенцы до полутора лет не очень понимают, что с этим предметом делать. Они его крутят, бросают. Вспомните, когда ваши дети были совсем маленькими. Любимое развлечение – это выбрасывать игрушку из кроватки и просить, чтобы ее вернули обратно. И так может продолжаться до бесконечности.

И это не издевательство, а способ, которым ребенок исследует мир. Для него важно видеть, что вот он бросил игрушку и эта игрушка к нему возвращается. Та же история с пирамидками, башнями из кубиков. Вы вместе с ребёнком собираете башню, а он ее рушит и радостно смеется. Он ни в коем случае не хочет обесценить ваш труд и вас задеть. Наоборот. Его приводит в восторг процесс, который ему кажется чудом. Вот мама собрала пирамидку, сложила башню из кубиков.

Я дотронулся, и она распалась на отдельные части. И мама снова собирает. Это восхищение чудом созидания, как бы это высокопарно ни звучало. Для ребенка это именно так.

Потом ребенок начинает осваивать сюжетно-ролевые игры. В них он в безопасной и удобной форме отрабатывает ситуации общения. Что делать, если тебе страшно? Как вести себя, если ты злишься? Как выражают эмоции другие люди? Умение договариваться с другими людьми.

Навыки общения ребенок осваивает в играх. И это самая важная задача возраста.

Понимать себя и других

Если мы начинаем учить его читать и считать с года, двух или четырех, то научим ли? Конечно! Мы же взрослые, умные. Нужно ли это ребенку? Нет! В период до 7 лет ему важно освоить навыки самообслуживания, чтобы он постепенно учился одеваться, убирать вещи. Ему важно освоить и принять собственные эмоции и уметь читать/распознавать эмоции других людей и адекватно на них реагировать.

Поможет ли ему в этом умение считать до 100? Нет. Мало того, если вы начнете тренировать интеллектуальную сферу в возрасте до 7 лет, эмоциональная начнет западать. И это может привести к серьезным эмоциональным нарушениям. И тогда у вас начнутся проблемы в 1-м классе. У вас будет очень умный ребенок, с которым никто не дружит.

Свободное время — это обязательно

Обязательно давайте ребенку возможность играть, общаться и ничего не делать. Важно, чтобы у него было свободное время. Потому что мозг в дошкольном возрасте совсем не такой, как у взрослого. Он не способен переварить большое количество эмоций, впечатлений, переживаний, фактов. Поэтому, когда ваш ребенок вроде бы ничего не делает, в этот момент его мозг справляется с информацией, которую он получил за день.

За меня «хочет» мама

Есть и другая сторона. Когда мы вместо ребенка знаем, чего он хочет. Предположим, что мы не учим его читать, писать и прочим интеллектуальным навыкам, но водим его на художественную гимнастику, музыку, плавание. И у него нет ни минутки свободного времени. У него не остается времени на себя и на эту перезагрузку, о которой я говорила.

Когда вы знаете за ребенка, чего он хочет, он сам «разучивается» хотеть.

И уже сейчас выросло поколение старшеклассников, студентов, которые сами ничего не хотят. Ко мне были такие обращения: моему сыну 19, он бросает уже третий вуз, хотя закончил школу на «отлично». Он лежит, повернувшись к стене, и ничего не хочет.

Это результат того, что мы ребенка из субъекта превратили в объект нашего педагогического воздействия. И в этом главная проблема. Если он сам не научится выбирать и хотеть, то ему это будет сложно делать и во взрослой жизни.

Вундеркинд стал обычным ребенком

И еще важный момент. Когда ваш ребенок в 2-3 года считает до 100, читает наизусть длинные стихотворения, это предмет восхищения и родительской гордости. Если он читает в 4 года — то же самое. Но к 7 годам читать и считать умеют все. А ощущения особенности у вашего ребенка остается. И оно не всегда адекватно ситуации. И это будет расстраивать. В период с 3 до 5 лет ребенок считался исключительным, а когда пришел в школу, оказался обычным.

Это еще одна скрытая опасность раннего развития. Очень часто дети, которые в раннем возрасте показывают какие-то успехи, несвойственные сверстникам, в старших классах ничем не отличаются от тех, кто научился считать и писать в 6-7 лет.

Подведем итоги:

До 7 лет у ребенка ведущая деятельность – игра. Игры помогают осваивать мир и взаимодействовать с людьми. Учат понимать свои эмоции и чувства других. Если заменить игру учебой, пострадает сфера эмоций малыша. Раннее развитие дает ребенку мнимое преимущество перед сверстниками. К школе оно исчезает. И малыш становится обычным. Это ранит, так как он уже привык быть особенным.

Подготовила Дарья Ермолина

Заглавное фото: vsezdorovo.com