Участниками автогонок на Южном объезде заинтересовалась полиция

Правоохранительные органы заинтересовались организаторами и участниками автогонок в областном центре. Массовое мероприятие прошло на Южном объезде Владимира 30 мая. Судя по фотографиям и видео, опубликованным в социальных сетях, там собрались десятки любителей больших скоростей. Теперь их ищет полиция.

— С сообщением в полицию обратились граждане. В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Устанавливаются участники инцидента. Эти гонки прошли незаконно, — пояснили «Призыву» в пресс-службе управления МВД по Владимирской области.

При этом сами участники гонок, кажется, даже не скрывают своих имен. В популярных автомобильных пабликах они охотно делятся снимками и видео с мероприятия. Любителей погонять не смущает режим ограничений, введенный из-за коронавируса. Собираться большими компаниями не разрешено. Об этом гонщикам напоминают некоторые пользователи социальных сетей в комментариях под постом.

Участников незаконных гонок ищет полиция.

— А что, коронавирусной инфекции не существует, так же как и самоизоляции? Я в шоке от людей, — пишут подписчики.

Самый популярный ответ на такие замечания: «инфекция у вас в голове». Да и самоизоляция для участников гонок не аргумент. Молодые люди считают ограничения добровольным выбором каждого. Более того, они заявляют, что их мероприятия проходят регулярно. Каждую неделю на Южном объезде собираются водители. И полиция якобы в курсе.

Ранее «Призыв» сообщал, что аварийность после послабления режима самоизоляции резко подскочила.

Полина Тарбеева

Фото и видео группы «Подслушано Автомобилистов | Владимир»