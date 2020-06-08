Участковые врачи и медсестры лишились надбавок

Медики из филиала Суздальской районной поликлиники в Боголюбово получили надбавку за больных COVID-19, но лишились прежних выплат. В середине мая им выдали федеральные премии по 22 тысячи и 11 тысяч рублей. Но одновременно с этим врачи и медсестры недосчитались других надбавок — 10 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно. Из зарплат медиков убрали «участковые» деньги. Сейчас в зарплатном квитке этот пункт прописывается как «за качество выполненной работы». Конечно, медперсонал расстроился. Говорят, что дали, то практически и забрали. Сегодня работники поликлиники отправили в департамент здравоохранения администрации Владимирской области коллективное обращение с просьбой разобраться в случившемся.

— В департаменте нам сказали звонить юристам и лучше в письменной форме всё оформить. «Участковые» нам платят постоянно, сейчас в них входит план по заболеваниям, диспансеризации, профприемы и т.д., но так как все посещения были отменены, выполнение плана было маленькое, отсюда лишение полностью всей суммы. Эти деньги мы не получили в мае, но они идут за апрель, соответственно в июне у нас тоже ничего не будет, т.к. они будут за май, и в июле, скорее всего, тоже, т.к. карантин пока до 14 июня. Бухгалтерия ответила, что нет плана — нет денег, — рассказал «Призыву» один из сотрудников поликлиники в Боголюбово.

Оказывается, стимулирующих надбавок лишились не только медики поликлиники в Боголюбово, но и Суздальской ЦРБ, к которой относится филиал. Здесь «Призыву» пояснили, что во время пандемии зарплата растет не у всех. Например, у работников амбулаторий она зависит от собственного бюджета медучреждения.

— Если денежные надбавки по ковид нам выделялись из резервного фонда правительства, они были федеральные. То у нас есть ещё свои выплаты стимулирующего характера. Мы их зарабатываем сами, то есть учреждение. Независимо от того, какой это источник финансирования – бюджетный, ОМС либо платные услуги. И эти выплаты по 5-10 тысяч, они берутся из этих сбережений. По этим стимулирующим выплатам установлены показатели и критерии оценки, — подчеркивает руководство Суздальской ЦРБ.

Бюджетная копилка медучреждения опустела, поясняют в больнице.

Вот уже третий месяц приостановлено оказание плановой помощи. Ни диспансеризация, ни профилактические осмотры не ведутся, отменены платные услуги. Вся помощь оказывается неотложным больным либо с коронавирусной инфекцией. Но по медикам из Боголюбово финансовый вопрос ещё окончательно не решен. Они должны уточнить свои показатели, говорят в больнице.

— Когда из Боголюбово сдали критерии – у них была приостановлена профилактическая работа. Хотя профилактика разрешена лишь в июне. После их отчета, возможно, эти надбавки им заплатят, но не в полном объеме из-за пандемии коронавируса. Если работы не велись, то за них сотрудники не получают эти надбавки. Так было всегда. Все выплаты происходят в пределах заработанного нами фонда оплаты труда, — пояснила заместитель главврача Суздальской ЦРБ по экономическим вопросам.

В медучреждении рассказали, что уже в июне в области могут возобновить профосмотры для школьников и сотрудников при устройстве на работу. Что касается «участковых» выплат — их недосчитались все больницы, потому что элементарно не заработали. Тем не менее «Призыв» ждет официальный комментарий по данному вопросу от департамента здравоохранения.

Ранее «Призыв» сообщал, что учителя получат по 5 тысяч рублей за классное руководство.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: jurkomp.ru