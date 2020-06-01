Тушившие склад с медицинскими отходами пожарные признаны здоровыми

Тушившие склад медицинских отходов пожарные здоровы. Коронавирус у спасателей, к счастью, не обнаружен, сообщили «Призыву» в пресс-службе регионального управления МЧС. У всех пришли отрицательные тесты на COVID-19. 23 человека личного состава, которым непосредственно пришлось работать на месте ЧП, вернулись на службу. На карантине пожарным пришлось провести две недели. Самоизоляция потребовалась из-за угрозы заражения коронавирусом.

Все дело в том, что арендовавший склад индивидуальный предприниматель сотрудничает с больницами, обслуживающими пациентов c COVID-19. Кроме того, на снимках с места возгорания, распространенных региональным управлением МЧС, были хорошо видны мусорные пакеты красного цвета. По нашей информации, в таких обычно складируют особо опасные отходы класса В. Если присмотреться, то можно было увидеть обгоревший предмет, очень напоминающий средство индивидуальной защиты. Кроме того, на кадрах есть одноразовая посуда. Такую используют для кормления больных с коронавирусом.

Пожар в складском помещении на Большой Нижегородской во Владимире случился 16 мая.

По предварительной версии дознавателей регионального управления МЧС, склады с медицинскими отходами могли поджечь. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. На месте ЧП никто не пострадал.

А вот индивидуальному предпринимателю, возможно, придется ответить перед законом. Делом занимается прокуратура. Не исключено, что уже сегодня-завтра будут известны предварительные результаты расследования.

Ранее «Призыв» сообщал, что 6 человек спасены и 60 эвакуированы на пожаре во Владимире.

Полина Тарбеева

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области