Суздаль, Музей деревянного зодчества

Туристов во Владимирской области начнут принимать на свежем воздухе

ВСМЗ готовит к открытию часть объектов

Площадки Владимиро-Суздальского музея-заповедника, находящиеся вне зданий, могут заработать в ближайшее время. Губернатор Владимирской области предложил Роспотребнадзору представить рекомендации по их открытию. Если это произойдёт, посетителей начнут принимать, например, музей деревянного зодчества или Спасо-Ефимиев монастырь в Суздале. Но поскольку и там программа для туристов окажется урезанной (недоступны будут экспозиции в помещениях), логично было бы пересмотреть стоимость входных билетов. 400 рублей, которые брали до режима ограничений за вход на эти объекты, — довольно высокая цена за «наружный осмотр».

 После приказа министра культуры о возобновлении работы профильных объектов во многих городах России начали открываться уличные площадки федеральных музеев.

— Областное управление Роспотребнадзора направит ответ на мои предложения. Надеюсь сообщить вам хорошие новости накануне важных для всех нас дат, — обнадежил Владимир Сипягин, имея в виду, видимо, 24 июня и 1 июля.

Во Владимире уже можно гулять на Соборной площади, рядом с водонапорной башней, Золотыми воротами – это тоже музейные площадки, но лишь формально: они, слава Богу, не огорожены и плату за вход туда не берут. В Суздале — другая песня.

Суздаль, Кремль

— Под разрешённое министерством открытие парковых зон попадают территория Музея деревянного зодчества, Суздальского Кремля, Спасо-Евфимиева монастыря, но везде без захода внутрь на экспозицию, — пояснили в пресс-службе ВСМЗ. — Мы должны подождать рекомендации главного санитарного врача и самое главное — решение губернатора Владимирской области.

Усадьбу Храповицкого в Муромцево также готовят к наплыву туристов. Там идет благоустройство парковой зоны, в аллее установлены информационные стенды. Пешеходные тропы засыпали щебнем.

Мы попытались сделать более удобными аллеи парка. Хотя аллеями в полном смысле слова их назвать нельзя, — сообщила Светлана Мельникова, гендиректор ВСМЗ. — Но путешествовать по прежним дорожкам из глины, особенно после дождя, было очень сложно.

Муромцево, фото ВСМЗ

Вход на территорию усадьбы будет платный. Периметр огорожен забором, установлена модульная касса. Стоимость входного билета ещё не объявлялась.

— Цена будет адекватной, — заверили в ВСМЗ. — Мы понимаем, что одно дело посетить экспозицию в рамках единого входного и билета, и другое — просто погулять по территории.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что Владимиро-Суздальский музей-заповедник получил в дар редкие книги.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

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