Туристов во Владимирской области начнут принимать на свежем воздухе

Площадки Владимиро-Суздальского музея-заповедника, находящиеся вне зданий, могут заработать в ближайшее время. Губернатор Владимирской области предложил Роспотребнадзору представить рекомендации по их открытию. Если это произойдёт, посетителей начнут принимать, например, музей деревянного зодчества или Спасо-Ефимиев монастырь в Суздале. Но поскольку и там программа для туристов окажется урезанной (недоступны будут экспозиции в помещениях), логично было бы пересмотреть стоимость входных билетов. 400 рублей, которые брали до режима ограничений за вход на эти объекты, — довольно высокая цена за «наружный осмотр».

После приказа министра культуры о возобновлении работы профильных объектов во многих городах России начали открываться уличные площадки федеральных музеев.

— Областное управление Роспотребнадзора направит ответ на мои предложения. Надеюсь сообщить вам хорошие новости накануне важных для всех нас дат, — обнадежил Владимир Сипягин, имея в виду, видимо, 24 июня и 1 июля.

Во Владимире уже можно гулять на Соборной площади, рядом с водонапорной башней, Золотыми воротами – это тоже музейные площадки, но лишь формально: они, слава Богу, не огорожены и плату за вход туда не берут. В Суздале — другая песня.

— Под разрешённое министерством открытие парковых зон попадают территория Музея деревянного зодчества, Суздальского Кремля, Спасо-Евфимиева монастыря, но везде без захода внутрь на экспозицию, — пояснили в пресс-службе ВСМЗ. — Мы должны подождать рекомендации главного санитарного врача и самое главное — решение губернатора Владимирской области.

Усадьбу Храповицкого в Муромцево также готовят к наплыву туристов. Там идет благоустройство парковой зоны, в аллее установлены информационные стенды. Пешеходные тропы засыпали щебнем.

— Мы попытались сделать более удобными аллеи парка. Хотя аллеями в полном смысле слова их назвать нельзя, — сообщила Светлана Мельникова, гендиректор ВСМЗ. — Но путешествовать по прежним дорожкам из глины, особенно после дождя, было очень сложно.

Вход на территорию усадьбы будет платный. Периметр огорожен забором, установлена модульная касса. Стоимость входного билета ещё не объявлялась.

— Цена будет адекватной, — заверили в ВСМЗ. — Мы понимаем, что одно дело посетить экспозицию в рамках единого входного и билета, и другое — просто погулять по территории.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что Владимиро-Суздальский музей-заповедник получил в дар редкие книги.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»