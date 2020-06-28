Турагентствам разрешили открывать офисы

Турагентства Владимирской области могут приступить к работе уже с этого понедельника, 29 июня. Соответствующее распоряжение дал губернатор. Но есть одно условие — пока разрешено продавать путевки исключительно по российским направлениям. «Туристические агентства также могут приступить к работе при условии продажи турпакетов в субъекты Российской Федерации, где сняты ограничения и благоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка», — подчеркивает пресс-служба «Белого дома». То есть можно купить тур по Сибири, Алтаю, городам «Золотого кольца», в Калининград, на наши курорты и в Санкт-Петербург, где с 3 июля откроются парки Петергофа с фонтанами, и прочее. В любом случае, пока поездки по стране — единственная возможность путешествовать. Многие туроператоры начали аннулировать июльские туры по Европе из-за непонятной ситуации с перелетами и коронавирусом.

Зато теперь владимирские путешественники могут подбирать направления в привычной обстановке, в офисе турагентств. До этого со своими клиентами сотрудникам приходилось общаться дистанционно, по телефону и интернету.

— Сейчас у владимирцев в приоритете семейный отдых, а это Краснодарский край, Крым и Черное море. Также люди интересуются и заказывают путешествия в Карелию, Хакасию, на Байкал. По этим направлениям дали чартерные рейсы. Поэтому туры стали дешевле, доступнее. На самолетах сейчас получается выгоднее летать, — рассказала «Призыву» Жанна Потемкина, генеральный директор турфирмы. — Режим ограничений позволил людям обратить внимание на заповедные уголки своей страны, куда поездки раньше все время откладывались из-за конкуренции с заграницей.

Во Владимире на данный момент работает более 170 турфирм.

Но расслабляться турфирмам не приходиться. Роспотребнадзор выпустил свои рекомендации по их работе. Правила схожи для всех сфер услуг и развлечений. Главное здесь – соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Обязательны наличие журнала контроля температуры сотрудников, дозатора с антисептиком на входе, регулярная обработка помещения дезсредствами и наличие обеззараживателя воздуха — лампы-рециркулятора.

— Туристы должны быть в маске в 1 метре от стола. При подписании договора надевать перчатки. У менеджера маска должна быть именно на лице, а не на подбородке. Сотрудники работают в перчатках. Если в офисе 2 менеджера — то одновременно принимать клиентов может только один сотрудник, — пояснили «Призыву» в турфирме.

Размер штрафов за нарушение требований Роспотребнадзора существенный. Суммы прописаны в Кодексе об административных правонарушениях (ч. 2 ст. 6.3) сказано, что должностным лицам грозит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей штрафа; для ИП – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юрлиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Если нарушения привели к массовому заболеванию или смерти человека, уровень ответственности и размер денежного наказания увеличивается в разы.

Ранее «Призыв» сообщал, как владимирские медики советуют готовиться к поездке на море.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»