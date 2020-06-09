Цифровые пропуска во Владимирской области решили отменить

Режим цифровых пропусков, действовавший на территории Владимирской области, отменен. Об этом в своих аккаунтах в соцсетях сообщил губернатор. Соответствующий указ уже подписан. «Пропуска сыграли свою положительную роль на этапе до прохождения пика эпидемии COVID-19, помогли нам локализовать очаги распространения опасного заболевания», — отмечает Владимир Сипягин. Однако цифровые пропуска, подчеркнул губернатор, продолжат действовать на территории двух последних карантинных территорий — в поселках Мезиновский и Золотково Гусь-Хрустального района. Документы необходимо предоставить на КПП при въезде и выезде.
Цифровые пропуска ввели в регионе в конце апреля.
Впрочем, еще в середине мая директор департамента региональной политики Денис Лякишев в интервью «Призыву» рассказал, что требования к цифровым пропускам в регионе весьма лояльные. А в региональном управлении МВД нам сообщили, что никто из сотрудников правоохранительных органов не оформляет протоколы за отсутствие цифровых пропусков. В любом случае, теперь они не пригодятся.
Ранее «Призыв» сообщал, что губернатор рассчитывает снять большую часть ограничительных мер уже к концу июня. Регион, по его мнению, может выйти на третий этап, когда работу возобновит почти весь бизнес.
Елена Пляскина
Фото «Призыва»
Обсуждение 4
Насмешил. Какие-такие пропуска? Столько шуму было, а на деле пшик. Есть тут кто-то, у кого пропуск попросили?
Кто заметил отмену?
Когда откроют уже поликлиники! Невозможно же столько ждать, рассыпаешься на ходу
Да ими никто и не пользовался