Цифровые пропуска во Владимирской области решили отменить

Режим цифровых пропусков, действовавший на территории Владимирской области, отменен. Об этом в своих аккаунтах в соцсетях сообщил губернатор. Соответствующий указ уже подписан. «Пропуска сыграли свою положительную роль на этапе до прохождения пика эпидемии COVID-19, помогли нам локализовать очаги распространения опасного заболевания», — отмечает Владимир Сипягин. Однако цифровые пропуска, подчеркнул губернатор, продолжат действовать на территории двух последних карантинных территорий — в поселках Мезиновский и Золотково Гусь-Хрустального района. Документы необходимо предоставить на КПП при въезде и выезде.

Цифровые пропуска ввели в регионе в конце апреля.

Впрочем, еще в середине мая директор департамента региональной политики Денис Лякишев в интервью «Призыву» рассказал, что требования к цифровым пропускам в регионе весьма лояльные. А в региональном управлении МВД нам сообщили, что никто из сотрудников правоохранительных органов не оформляет протоколы за отсутствие цифровых пропусков. В любом случае, теперь они не пригодятся.

Ранее «Призыв» сообщал, что губернатор рассчитывает снять большую часть ограничительных мер уже к концу июня. Регион, по его мнению, может выйти на третий этап, когда работу возобновит почти весь бизнес.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»