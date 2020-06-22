Цифровизация и искусственный интеллект

В Удмуртии прошел третий день онлайн-марафона «Удмуртия Calling». В этот раз день был посвящен сельскому хозяйству. В рамках марафона состоялась презентация агрокомпаний для торговых сетей, а также инвестиционных проектов, заявленных к реализации в отрасли в ближайшие годы на общую сумму 1,7 млрд рублей.

Старт мероприятию дали Глава Удмуртии Александр Бречалов и замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут.

Открытая площадка марафона позволила предпринимателям и инвесторам встретиться и рассмотреть проекты, а участникам рынка обменяться идеями и обсудить ключевые проблемы отрасли сельхозпроизводства.

Своими инсайтами поделилась с аудиторией марафона исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанк Татьяна Крейтор. В своем выступлении она отметила, что Сбербанк планирует наращивать кредитный потенциал в АПК. «Мы видим потенциал в этой отрасли. Но при этом мы понимаем, что необходимо проводить модернизацию в каждой из подотраслей. А у нас только в классификаторе 27 подотраслей, с которыми мы работаем». Фокус в этом вопросе эксперт рекомендует сделать на цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта, что позволит оптимизировать производственный цикл и повысить эффективность работы предприятий.

Большое значение, по мнению Татьяны Крейтор, для сельхозпредприятий имеет возможность быстрого краткосрочного кредитования сезонно-полевых работ. В связи с этим Сбербанк оптимизирует свои продукты, чтобы сделать такие кредиты доступнее. Сейчас Сбербанк может выдавать льготные кредиты в режиме онлайн. Для среднего и крупного бизнеса срок ожидания составляет 7 минут при займе до 2 млрд. рублей, а для малого бизнеса – три минуты при займе до 5 млн рублей.

Кроме того, Татьяна Крейтор рассказала предпринимателям о тех возможностях, которые предоставляют аграриям сегодня компании экосистемы Сбербанка – от роботизации до внешнего аудита. Сбербанк активно развивает продукты на базе искусственного интеллекта: прогнозирование урожайности, анализ сорняков и вредителей и системы автономного управления комбайнами.

Предложения и кейсы, озвученные экспертом Сбербанка, вызвали огромный интерес участников марафона. Удмуртия — регион с сильным агропромышленным комплексом. На протяжении последних лет республика стабильно занимает ведущие позиции в рейтинге ведущих аграрных регионов России. Применение готовых решений от Сбербанка позволит местным сельхозпроизводителям упрочить свое положение на рынке и сократить издержки.