Троицкую церковь хотели взорвать, но вмешался Солоухин

Сегодня речь пойдёт о церкви, которая почти всегда оказывается в кадре, если вы хотите сфотографировать Золотые ворота. Каждый житель города её видел хотя бы раз, но вот как она называется, известно далеко не всем. Красная церковь у Золотых ворот, как вы понимаете, не настоящее название. Перед нами — Троицкая церковь, или церковь Троицы Живоначальной.

Этот храм интересен в первую очередь потому, что это первая и единственная церковь, построенная во Владимире старообрядцами. Как староверам удалось возвести свой храм рядом с главным символом города — Золотыми воротами, когда было «золотое десятилетие» старообрядцев и какова роль писателя Владимира Солоухина в спасении этой религиозной постройки из красного кирпича, рассказывает народный гид Владимир Новиков в первом летнем выпуске проекта «Точка на карте». Смотрите видео.

«Амнистия» для староверов

Отношения государства со староверами всегда были непростыми. Преследования, казни, погромы скитов и монастырей, каторга и Сибирь за переход в старообрядчество, двойное налогообложение, запреты на строительство и ремонт церквей, опечатывание алтарей. Каждый новый век преподносил староверам свои «сюрпризы».

И только в 1905 году император Николай II подписывает указ «Об укреплении начал веротерпимости», который окончательно уравнивает в правах староверов с остальными подданными короны. Даже говорить теперь правильно не «раскольники», а «старообрядцы», или «староверы».

В 1905 году закончились почти 250 лет борьбы государства со старообрядчеством.

И в знак этого великого события владимирские староверы принимают решение построить свою церковь. Наконец-то, сделать это стало можно.

Символ «золотого десятилетия»

Храм решили строить основательный, не какую-нибудь крохотную часовенку на отшибе. Среди староверов было много богатых купцов, располагающих немалыми средствами. И вот рядом с главным символом города — Золотыми воротами, на центральной улице, всего за три года вырастает 35-метровый храм в псевдорусском стиле.

Закладывают его в 1913 году. И не только по случаю 300-летия дома Романовых (кстати, именно в мае 1913 года сам император Николай II лично посетил Владимир и окрестности), но и по случаю 50-летия со дня смерти родоначальника белокриницкого священства — греческого митрополита Амвросия. Владимирские староверы принадлежали к староверам белокриницкого согласия, или, как тогда говорили, австрийского согласия.

Вообще, оставшееся до революции время (с 1913-го по 1918 год) часто называют «золотым десятилетием» старообрядчества в России. Вышедшие из полулегального состояния староверы принялись за активную общественная деятельность, за строительство. Церковь Троицы Живоначальной – это своеобразный след этого «золотого десятилетия» во Владимире.

Хитрое место

Возводится храм по проекту архитектора Сергея Матвеевича Жарова, самого известного на тот момент архитектора в городе. Этот человек много чего построил во Владимире. Из самого известного — бывшая водонапорная башня, где сейчас расположен музей «Старый Владимир». Кирпич для строительства тоже купили на заводе Студзицкого за Лыбедью. Этот материал считался самым лучшим и надежным.

Староверы к строительству подошли обстоятельно. Даже место для храма выбирали и выкупали, скорее всего, с умыслом. Дело в том, что в черте города (то есть с внутренней стороны валов) можно было строить лишь православные храмы. Представителям иных конфессий отводились места на окраинах. То есть формально место, которые было выкуплено староверами, считалось окраиной города, так как находилось с внешней стороны от валов. Хотя по факту город заканчивался Московской заставой, которая располагалась в районе нынешней гостиницы «Заря».

Таким образом, 35-метровый старообрядческий храм из красного кирпича — одно из самых высоких зданий в дореволюционном городе — оказывался рядом с главным символом города (Золотыми воротами) и на центральной улице. И не это не могло быть случайностью.

Религиозное разнообразие

Кстати, интересно, что территория от Студёной горы до Золотых ворот до революции была очень богата в религиозном смысле. На небольшом пятачке стояли: православная Ризоположенская церковь (на Золотых воротах), старообрядческий храм Троицы Живоначальной, чуть в глубине — католический храм святого Розария и прямо на тракт выходила протестантская кирха.

От Византии до московского узорочья

В формах самой церкви по воле заказчиков соединились архитектурные формы Византии, владимиро-суздальской белокаменной архитектуры и московского узорочья. Почему Византия? Потому что староверы (так они сами утверждали) сохранили веру именно в том виде, в котором Русь брала её у греков. Московское же узорочье – это последний допетровский (а значит, правильный, еще не испорченный), свой, национальный архитектурный стиль. В итоге получился популярный в начале прошлого века архитектурный стиль «а-ля рус», или псевдорусский стиль, иногда его еще называют псевдовизантийским.

Внутри храма был установлен богатый дубовый иконостас и иконы, написанные по образцам старого письма XVI-XVII веков. Они не сохранились. Особое внимание уделили и акустическим свойствам помещения, соорудили голосники. Это специальные глиняные горшки, которые замуровывали в стены храмов для лучшей акустики.

В общем, потрудились на славу. Освятили храм в 1916 году, всего за год до Октябрьской революции. А это значит, что церковь Троицы Живоначальной – это последнее религиозное сооружение во Владимире, построенное до революции. И одно из последних в Российской Империи. Снова возводить церкви в России начнут только в конце XX века.

Короткий век службы Богу

Храм проработал до 1928 года и был закрыт. В советское время здесь в разное время располагались архив, театральный склад и даже общежитие с нарами под потолок. В 60-е годы храм чуть было не снесли. Якобы даже был готов проект подрыва церкви. Мол, занимает площадь в центре города, загораживает Золотые ворота. Но за храм вступилась общественность и даже лично писатель Владимир Солоухин. Удивительно, но церковь отстояли. Случай по тем временам уникальный.

Хозяевам церковь не вернули

В начале же 90-х, когда храмы по всей стране активно возвращали церкви, старообрядческая община Владимира тоже обратилась с просьбой вернуть им церковь. Но получила отказ. В качестве компромисса староверам передали здание церкви Успения Богородицы, что на Большой Нижегородской.

Однако церковь Успения не имела к староверам никакого отношения, да еще и находится она в далеко не самом посещаемом месте города. В прошлом году мы снимали отдельную программу об этом храме. Посмотреть можно здесь.

А Троицкая церковь, построенная во Владимире старообрядцами на их собственные средства, так и не вернулась к своему предназначению. Сегодня здесь располагается Музей хрусталя. Недавно было объявлено об открытии уже четвертой версии экспозиции.

Такова Троицкая церковь. Первый и единственный храм в городе, построенный старообрядчеством в период «золотого десятилетия», последний дореволюционный храм города, который в некотором смысле подвел итог религиозного строительства в городе, храм, который в советское время сносили, но не снесли, а в новое время не вернули тем, кто его возводил.

Подготовили Владимир Новиков и Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева

Заглавное фото «Призыва»