Три полезных десерта для семейного завтрака

Рецепты вкусных и быстрых блюд от Анастасии Моисеевой

Завтрак считается самым важным приёмом пищи, так как он должен зарядить человека энергией на весь день. Считается, что здоровый завтрак обязательно должен содержать сложные углеводы в виде каш и мюсли, фрукты и молочные продукты. Но много ли детей с удовольствием будет уплетать по утрам кашу, запивая ее кефиром? Да и взрослые предпочитают не только полезный, но и вкусный завтрак.

Анастасия Моисеева, сотрудник общественной организации «Милосердие и порядок», знает, как правильно накормить свою семью утром. Она делится с читателями «Призыва» рецептами вкусных и полезных блюд для завтрака, которые понравятся и детям, и взрослым. Их легко можно приготовить из доступных продуктов.

Творожный десерт с апельсином

Полезный творог, витаминные цитрусовые и волшебный вкус! Но приготовить такой десерт надо заранее!

Ингредиенты:

  • Творог – 180-200 г
  • Быстрорастворимый желатин – 18 г
  • Сахар – 50 г
  • Апельсин без кожуры — примерно 150 г

Способ приготовления:

1. Замочите желатин в 100 г кипяченой воды комнатной температуры примерно на 20-30 минут.

2. Разомните творог с половиной сахарного песка. Остальной сахар смешайте с разрезанным на мелкие кусочки апельсином.

3. Набухший желатин в сотейнике поставьте на маленький огонь и подогрейте, но не кипятите.

4. В миску с творогом добавьте 2/3 желатина, перемешайте и уберите в холодильник на полчаса.

5. Остальную часть желатина добавьте к нарезанному апельсину, перемешайте и оставьте в комнате.

6. В форму выложите творог. В середине него с помощь стакана сделайте «серцевинку», в нее выложите нарезанный апельсин.

7. Выдержите в холодильнике не менее трех часов.

Печенье  без муки

Из овсяных хлопьев можно сварить кашу, а можно приготовить вкусное диетическое печенье.

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья — 150 г
  • Молоко – 1/2 ст.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Сахар — 50 г
  • Соль – 1/4 ч. л.
  • Разрыхлитель — 1 пакетик
  • Ванилин – щепотка

Способ приготовления:

  1. Овсяные хлопья залейте молоком комнатной температуры и дайте им постоять не менее часа, чтобы они размягчились.
  2. В полученную массу добавьте яичные желтки и тщательно все перемешайте.
  3. Положите все оставшиеся ингредиенты и хорошенько перемешайте.
  4. Противень застелите бумагой для выпечки и столовой ложкой выложите на нее небольшие лепешечки.
  5. Выпекайте печенье в духовки при температуре 180 градусов около 40 минут.

Заварные блинчики

Блинчики на кефире получаются очень красивыми, кружевными! А еще в них удобно заворачивать различные начинки.

Ингредиенты:

  • Кефир любой жирности — 250 мл
  • Вода — 1 ст.
  • Мука пшеничная — 1 ст.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Сода — 3 г
  • Соль — 1 щепотка
  • Яйца куриные  — 2 шт.
  • Масло подсолнечное нерафинированное для жарки

Способ приготовления:

  1. В тёплый кефир добавьте соду, перемешайте и дайте постоять минут 5.
  2. Вбейте в кефир яйца, добавьте соль и сахар, хорошо перемешайте.
  3. Просейте муку и смешайте ее венчиком с жидкой основой до однородности, чтобы не было комочков.
  4. Влейте в тесто кипяток и быстро всё перемешайте.
  5. Чтобы блины лучше снимались со сковороды, в тесто добавьте 2 ст. л. растительного масла. Еще раз перемешайте и дайте тесту постоять минут 10.
  6. Сковороду хорошо разогрейте, при необходимости смажьте растительным маслом и налейте порцию теста.
  7. Жарьте блинчики на небольшом огне с двух сторон до румяности.
  8. Готовые блинчики смажьте сливочным маслом.

Дополните список рецептов Анастасии Моисеевой своими предложениями. Делитесь ими в комментариях. Всем приятного аппетита! Радуйте своих близких вкусными и полезными блюдами!

Татьяна Лысова

Фото из личного архива Анастасии Моисеевой

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