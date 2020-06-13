Три полезных десерта для семейного завтрака

Завтрак считается самым важным приёмом пищи, так как он должен зарядить человека энергией на весь день. Считается, что здоровый завтрак обязательно должен содержать сложные углеводы в виде каш и мюсли, фрукты и молочные продукты. Но много ли детей с удовольствием будет уплетать по утрам кашу, запивая ее кефиром? Да и взрослые предпочитают не только полезный, но и вкусный завтрак.

Анастасия Моисеева, сотрудник общественной организации «Милосердие и порядок», знает, как правильно накормить свою семью утром. Она делится с читателями «Призыва» рецептами вкусных и полезных блюд для завтрака, которые понравятся и детям, и взрослым. Их легко можно приготовить из доступных продуктов.

Творожный десерт с апельсином

Полезный творог, витаминные цитрусовые и волшебный вкус! Но приготовить такой десерт надо заранее!

Ингредиенты:

Творог – 180-200 г

Быстрорастворимый желатин – 18 г

Сахар – 50 г

Апельсин без кожуры — примерно 150 г

Способ приготовления:

1. Замочите желатин в 100 г кипяченой воды комнатной температуры примерно на 20-30 минут.

2. Разомните творог с половиной сахарного песка. Остальной сахар смешайте с разрезанным на мелкие кусочки апельсином.

3. Набухший желатин в сотейнике поставьте на маленький огонь и подогрейте, но не кипятите.

4. В миску с творогом добавьте 2/3 желатина, перемешайте и уберите в холодильник на полчаса.

5. Остальную часть желатина добавьте к нарезанному апельсину, перемешайте и оставьте в комнате.

6. В форму выложите творог. В середине него с помощь стакана сделайте «серцевинку», в нее выложите нарезанный апельсин.

7. Выдержите в холодильнике не менее трех часов.

Печенье без муки

Из овсяных хлопьев можно сварить кашу, а можно приготовить вкусное диетическое печенье.

Ингредиенты:

Овсяные хлопья — 150 г

Молоко – 1/2 ст.

Яйца куриные – 2 шт.

Сахар — 50 г

Соль – 1/4 ч. л.

Разрыхлитель — 1 пакетик

Ванилин – щепотка

Способ приготовления:

Овсяные хлопья залейте молоком комнатной температуры и дайте им постоять не менее часа, чтобы они размягчились. В полученную массу добавьте яичные желтки и тщательно все перемешайте. Положите все оставшиеся ингредиенты и хорошенько перемешайте. Противень застелите бумагой для выпечки и столовой ложкой выложите на нее небольшие лепешечки. Выпекайте печенье в духовки при температуре 180 градусов около 40 минут.

Заварные блинчики

Блинчики на кефире получаются очень красивыми, кружевными! А еще в них удобно заворачивать различные начинки.

Ингредиенты:

Кефир любой жирности — 250 мл

Вода — 1 ст.

Мука пшеничная — 1 ст.

Сахар — 1 ст. л.

Сода — 3 г

Соль — 1 щепотка

Яйца куриные — 2 шт.

Масло подсолнечное нерафинированное для жарки

Способ приготовления:

В тёплый кефир добавьте соду, перемешайте и дайте постоять минут 5. Вбейте в кефир яйца, добавьте соль и сахар, хорошо перемешайте. Просейте муку и смешайте ее венчиком с жидкой основой до однородности, чтобы не было комочков. Влейте в тесто кипяток и быстро всё перемешайте. Чтобы блины лучше снимались со сковороды, в тесто добавьте 2 ст. л. растительного масла. Еще раз перемешайте и дайте тесту постоять минут 10. Сковороду хорошо разогрейте, при необходимости смажьте растительным маслом и налейте порцию теста. Жарьте блинчики на небольшом огне с двух сторон до румяности. Готовые блинчики смажьте сливочным маслом.

Дополните список рецептов Анастасии Моисеевой своими предложениями. Делитесь ими в комментариях. Всем приятного аппетита! Радуйте своих близких вкусными и полезными блюдами!

Татьяна Лысова

Фото из личного архива Анастасии Моисеевой