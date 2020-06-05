Три «Kia» попали под грузовики за сутки

За сутки на дорогах Владимирской области произошли сразу два ДТП с участием машин одной марки. Так, вчера на федеральной трассе в Петушинском районе в черте Аннино столкнулись две легковушки «Kia» и два «КамАЗа». Обстоятельства произошедшего выясняются. Авария случилась на участке дорожных работ. За медицинской помощью никто из водителей и пассажиров не обращался.

Дорожная статистика вернулась к докарантинным показателям.

Сегодня ночью во Владимире опять же на федеральной трассе 29-летний водитель «Kia» выехал на встречную полосу и врезался в фуру «КамАЗ». Авария случилась около гипермаркета «Лента», где начинается барьерное ограждение, разделяющее встречные потоки. По непонятной причине, машину повело мимо этого отбойника и вынесло не на свою полосу. Водителя легковушки госпитализировали.

Как «Призыв» сообщал ранее, еще одно ограждение, но более заметное и эстетичное, снес автомобиль «Skoda» на Соборной площади. Хорошо, что пешеходы не пострадали.

Анна Тумановская

Заглавное фото: «Сплетни Покров«