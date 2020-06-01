Третий раз за четыре дня в области 59 новых случаев коронавируса

Во Владимирской области зафиксированы 59 новых случаев коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Такие показатели отмечаются третий раз за последние четыре дня. Это цифра укладывается и в среднесуточный прирост заболевших. На прошлой неделе ежедневно выявляли по 60 инфицированных.

Общее число носителей вируса в области достигло 2735 человек.

Самая сложная ситуация во Владимире. В городе за день положительный тест на COVID-19 получили ещё 17 местных жителей. Общее число заболевших в областном центре достигло 576. На второе место в таблице распространения коронавируса впервые вышел Гусь-Хрустальный. В городе 10 новых случаев заражения. Инфицированы уже 387 человек.

11 положительных тестов пришли в Муром, 5 — в Судогду, 4 случая заболевания — в Александрове, по три — в Коврове и Киржаче. Ещё 2 человека заразились в Суздале. По одному носителю инфекции добавили Меленки, Камешково, Радужный и Красная Горбатка.

Всего за время пандемии коронавирус победили 756 человек. Только за один вчерашний день выздоровели 24 носителя инфекции. 21 житель области не пережил осложнения, вызванные COVID-19. Активными носителями вируса пока являются 1958 инфицированных. На 100 тысяч населения области положительные тесты почти у 200 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что московские медики приехали учить владимирских коллег бороться с коронавирусом.

Полина Тарбеева

Фото ТАСС