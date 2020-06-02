Треть отелей может не пережить коронавирус

Пустые гостиницы, закрытые мотели и гостевые домики. Третий месяц в приготовленных для туристов номерах гуляет ветер. Тот самый, на который владельцы бизнеса пустили собственные деньги. По подсчетам специалистов, связанный с коронавирусом карантин не смогут пережить до трети отелей по всей стране. И Владимирская область не исключение. Чуть проще, возможно, будет бизнесменам из Суздаля. Большинство отелей в городе располагаются в зданиях собственника. А значит, в дни простоя не надо было платить аренду. Остальным приходится подсчитывать колоссальные убытки. Редкие командировочные, которым уже разрешили бронировать места, ситуацию не спасут. И каждый день изоляции ситуацию только усугубляет.

— Никто не знает, что нас ждет. Все зависит от того, насколько быстро мы откроемся. Сейчас мы можем принимать только командированных. Откроют гостиницы только на третьем этапе снятия ограничений. но когда он будет, пока неизвестно, — пояснила «Призыву» президент Ассоциации отельеров и рестораторов Владимирской области Марина Земскова. — Проще будет восстановиться тем, у кого есть запас денежных средств. Но это уже не бизнес, это переливание средств из одного кармана в другой.

Точкой отсчета новой реальности для отелей можно считать 28 марта 2020 года. Именно в этот день указом губернатора гостиницам запретили принимать у себя клиентов. Работу отелей ограничили из-за угрозы распространения коронавируса. Теперь надо думать, как лечить саму отрасль. Единственное лекарство — активное восстановление спроса. Но когда оно произойдет? Отельеры надеялись на работу в майские праздники. В это время желающих приехать во Владимир, Суздаль и Муром традиционно много. Но затянувшийся локаут стал неприятным сюрпризом.

— Сначала нас закрыли на неделю. Потом на две. Сейчас мы тоже точно не знаем, когда откроют гостиницы. Не факт, что с 14 июня. Может быть, с 1 июля. Если бы нас открыли с начала июня, народ бы не поехал, людям нужно время подумать, — считает вице-президент Ассоциации малых туристских городов России Игорь Кехтер. — Но когда нас откроют, потребуется минимум две недели, чтобы продукты закупить, людей восстановить. Это все равно процесс. Не просто щелкнул пальцами — и все началось. Посмотрим, какие документы примут наши руководители.

Однако денег, чтобы начать работу, может хватить не всем. Только на выполнение новых требований Роспотребнадзора нужны немалые суммы, говорят специалисты. И эти средства надо вложить в дело еще до того, как клиенты начнут приносить хоть какую-то прибыль. При этом на рынке значительно подорожали и средства индивидуальной защиты, и средства дезинфекции.

— Это большие деньги. Это десятки, а может быть, и сотни тысяч рублей. Даже если посчитать на простом примере: в течение дня человек по норме должен поменять одноразовую маску четыре раза. Одна маска стоит 35 рублей. Четыре шутки – это 140 рублей в день на одного сотрудника. И это только маски! А в хорошем отеле на один номер должен быть один человек персонала. Можно посчитать расходы работодателя. Плюс санитайзеры, плюс экраны на лицо, может, нужны будут разделительные экраны между столиками. Все это колоссальные вложения. Но мы пока даже не понимаем, что именно должны делать и как подготовиться к открытию, — говорит Игорь Кехтер. — Были два совещания на уровне руководства области, как выходить отрасли из режима самоизоляции. Мы писали два письма на адрес руководителей региона. Есть пока только попытка обсуждения этого процесса.

Но вот в чем парадокс, говорят эксперты, все это время, например, в Суздале туристов было много. На Пасху город был наводнен машинами с московскими номерами. Пока официальные гостиницы были закрыты, свое жилье активно сдавали частники. Без проверок и налогов. И сейчас легальному бизнесу придется заново отвоевывать своего клиента. При этом соблазн уйти в тень появился у многих. И здесь все завит от поддержки на уровне власти. Один из вариантов помощи — субсидия на заработную плату. Государство компенсирует часть расходов, которые связаны с ведением деятельности в условиях пандемии COVID-19.

По 12 130 рублей уже получили десятки работников туристической отрасли. Но это примерно в два раза меньше привычных доходов рядового сотрудника.

Люди увольняются. Но если во Владимире можно найти работу, не связанную с туризмом, то в Суздале вся жизнь кипит вокруг приезжих людей. Теряют не только бизнесмены, но и городской бюджет. Главная задача сегодня — восстановить спрос. Иностранных туристов ждать в этом году не приходится. Ориентироваться надо на путешествия внутри страны. И если раньше каждый третий отдыхающий посещал область в составе групповых туров, то сейчас про автобусы с туристами надо забыть. И массовые мероприятия и фестивали, которые дополнительно завлекали гостей, теперь тоже под запретом.

— Туристы к нам приезжали не только на памятники истории посмотреть. Есть у нас и свои интересные мероприятия, фестивали, которые традиционно привлекали большое количество людей. Тот же Денис Мацуев к нам приезжал. Но когда мы сможем организовать такие массовые мероприятия снова? — говорит Марина Земскова. — Все хотят, чтобы мы сейчас открылись и хотя бы конец сезона захватили. Август и сентябрь принимали туристов. А дальше у нас снова тишина. Октябрь, ноябрь –мертвое время. Кто к нам поедет в дождливую и серую погоду отдыхать?

Отельеры уже прогнозируют годовые убытки в размере 50%. Это колоссальные цифры. В самые жаркие и популярные дни, когда отечественные туристы не спешат на море, а совершают небольшое путешествие по стране, гостиницы были закрыты. Вся надежда на лето и Новый год. Будем ждать, что к этому времени отели будут готовы открыть свои двери для всех, кто хочет открыть для себя Россию.

Полина Тарбеева

Фото: 7kun.kz