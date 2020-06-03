Трехмесячный ребенок скончался от истощения

Жительницу Александровского района подозревают в причинении смерти по неосторожности своему трехмесячному ребенку. 13 мая малыш скончался в областной детской клинической больнице. В лечебное учреждение мальчик был переведен из Александровской районной детской больницы, куда он поступил с признаками тяжелого истощения и кишечной инфекции. По информации областной прокуратуры, 33-летняя местная жительница ненадлежащим образом заботилась о своем ребенке.

Мать кормила малыша питанием, не адаптированным его возрасту.

На протяжении полутора месяцев перед трагедией женщина не посещала поликлинику и не обращалась за медицинской помощью, когда состояние сына ухудшилось.

— Указанные непреднамеренные действия привели к развитию у новорожденного тяжелых проявлений, в результате чего мальчик скончался, — сообщается на сайте ведомства.

Александровской городской прокуратурой проведена проверка по факту смерти новорожденного ребенка. По ее результатам Следственным управлением СКР по Владимирской области возбуждено уголовное дело о причинении новорожденному смерти по неосторожности.

Ранее «Призыв» сообщал, что суд вынес приговор жительнице Александровского района, признанной виновной в смерти своего сына. Пятимесячный ребенок был доведён матерью до истощения.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»