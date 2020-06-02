Требования для получения места в дежурных группах детсадов смягчили

Во Владимире всех детей работающих родителей обещали устроить в дежурные группы. В мэрии пошли навстречу тем, кто не смог получить от своих работодателей справку, ходатайство или кому просто не хватило мест в садике. Андрей Шохин обещал провести дополнительное совещание с управлением образования, чтобы сотрудники подходили к вопросу неформально, рассматривая каждую ситуацию индивидуально.

Андрей Шохин, глава администрации г .Владимира:

Мы подходим индивидуально, никого не отфутболиваем. Потребность людей в детских садах есть. Тем более есть свободные места. К тому же мы смягчили режим.

Мы теперь открываем везде дежурные группы, там, где есть отдельный вход. И расширение достаточно большое.

Сейчас в 11 муниципальных образованиях Владимирской области открыты 187 дежурных групп. 109 дошкольных учреждений посещают 1750 детей. Во Владимире дежурные группы есть в каждом саду, кроме двух, закрытых на карантин.

Детские сады откроют на втором этапе снятия ограничительных мер.

Все чаще родители задаются вопросом, когда детские сады откроются для всех воспитанников. В чатах и социальных сетях уже поползли слухи, что со следующей недели учреждения войдут в привычный график. В пятницу, 29 мая, Андрей Шохин также ответил на этот вопрос.

— Через семь дней, если не будет каких-то вспышек, Роспотребнадзор рассмотрит возможность снятия второго этапа ограничений. И здесь разрешено частичное открытие образовательных учреждений. Заявки уже идут. То есть будем согласовывать с Роспотребнадзором открытие отдельных садов, — сообщил сити-менеджер Владимира.

Ещё родители спрашивают: надо ли давать ребенку с собой маску в детский сад? В каждом садике по-разному подходят к этому вопросу.

— Я наблюдала в окно, как малыши-трехлетки на площадке садика гуляли все в масках. На улице! Мне кажется это опасно. Дети с этими масками могут запутаться и навредить себе, — рассказала «Призыву» жительница Владимира.

В городском управлении образования на это заметили, что ношение масок рекомендовано исключительно сотрудникам учреждения, и обещали разобраться в ситуации. Мало того, масочный режим распространяется только на закрытые пространства: магазины, аптеки, вокзалы, общественный транспорт.

Ранее «Призыв» сообщал, что путевки в детские лагеря подорожали.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»