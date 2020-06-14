Трассировку М-12 изменят по обращениям жителей Собинского района

Направление платной магистрали Москва-Казань М-12 согласились скорректировать с учетом пожеланий жителей Собинского района. С главами сельских поселений встретились представители проектного бюро и компании «Автодор». Ранее список замечаний глава Собинского района Александр Разов составил и направил в адрес врио первого заместителя губернатора Романа Годунина. Изменения коснулись нескольких населенных пунктов. Трасса пройдет в Курилово, затронув участки и дома жителей. Но, как заверили дорожники, договоренности о выплатах компенсаций владельцам 11 объектов недвижимости уже есть. Удалось убедить проектировщиков перенести схему дороги на безопасное расстояние от деревни Столбищи, поселка Колокша и деревни Одерихино. Более того, региональные власти пообещали построить развязки, которые соединят деревни с магистралями.

Трассу М-12 длиной 729 километров хотят запустить в 2024 году

Трассировку магистрали многократно меняли, пытаясь учесть интересы жителей и сохранить природу. Владельцам домов и участков в Судогодском районе удалось достучаться до федеральных властей, которые внесли коррективы и передвинули платную дорогу ближе к Южному обходу. Теперь последние изменения внесли по Собинскому району. В этом году будет разработан предпроетный вариант магистрали.

В администрации Собинского района также сообщили, что газификация Колокши, Одерихино и Столбищ будет ускорено. Также федеральные дорожники пообещали установить защитные экраны везде, где уровень шума будет превышен. Тем временем, шумопоглащающие экраны начали ставить на «Пекинке». О том, как проходит капремонт на федеральной трассе, можно посмотреть в коротком видео «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»