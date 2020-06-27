Торговать одеждой и обувью разрешили на свежем воздухе

Во Владимирской области сняты ограничения на торговлю одеждой, обувью, текстилем и прочими товарами, сообщила пресс-служба «Белого дома». Правда, речь идёт только о нестационарных торговых объектах и рынках — тех, что работают на открытом воздухе. Это больше актуально для районных городов и посёлков, где люди привыкли покупать обновку, выбирая товар, разложенный на лотках или находящийся в секциях, вход в которые – прямо с улицы. Жители более крупных городов, Владимира, например, с нетерпением ждут открытия торговых центров, где процесс выбора товара куда как цивилизованнее и далеко ушёл от практики 90-х, когда, скажем, примерять обувь приходилось, прыгая на заботливо брошенной под ноги картонке.

Ограничения сняты изменениями в Указ от 12.05.2020 № 127 «О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей».

Кроме торговли текстилем, одеждой и обувью в нестационарных торговых объектах и на рынках разрешена продажа иных товаров, характерных для вида деятельности, в классификации значащегося как ОКВЭД 47.89. Это такие ценные вещи, как ковры и ковровые изделия, книги, игры и игрушки, бытовые приборы и бытовая электроника, аудио- и видеозаписи — словом, всё то, что обычно и продают на местных базарах, скажем, в Собинке, Судогде или Вязниках.

Как ранее сообщал «Призыв», вчера во Владимирской области также было разрешено посещение парков и скверов. Для этого губернатор также внёс изменения в свой вышеназванный указ. Правда, большинство владимирских парков уже давно сняли ограничения для посетителей, но теперь доступ туда приобрёл полную законность. Вот разве что отдыхающие должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 — 2 метра. Но дышать свежим воздухом можно сколько угодно.

Алексей Холмогоров

Фото: ubr.ua