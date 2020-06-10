Тонувшего в пруду мальчика спасали всем миром

Житель разъезда Золотковский Гусь-Хрустального района предотвратил трагедию. Михаил Чуканов спас тонувшего в пруду восьмилетнего мальчика. Случилось это накануне. В 11.00 местная жительница Татьяна Тарасова сообщила в МЧС, что ребенку требуется медицинская помощь. Выяснилось, что мальчик решил прыгнуть с мостика в водоём. Оказавшись в холодной воде, он начал барахтаться и звать на помощь. К счастью, рядом была девочка. Она сразу же побежала к ближайшему дому и стала звать на помощь взрослых. А дальше, как отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, ребенка спасали всем миром.

Услышав крики девочки, Татьяна Тарасова вышла на улицу. Она, в свою очередь, позвала шедшего с работы Михаила Чуканова. Мужчина сразу же побежал к водоёму и бросился в воду.

Мальчик уже стал уходить на дно. Михаил нырнул и вытащил ребенка на берег. Первую помощь мальчику оказала учительница местной школы. А затем он был доставлен в больницу Гусь-Хрустального.

Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Известно, что ребенок живет с мамой в посёлке Золотково. В разъезде Золотковском мальчик гостил у бабушки.

Ранее «Призыв» сообщал, что сотрудники МЧС призвали жителей региона воздержаться от купания. 7 июня на карьере близ деревни Глубоково в Петушинском районе утонул 17-летний подросток.

Ольга Ефремова

Фото: vestivrn.ru