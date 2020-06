ТНТ4 номинирован в Европе на «Лучшую команду маркетинга года»

Весь мир постепенно выходит с режима самоизоляции, и престижные маркетинговые премии не исключение. Всемирная профессиональная ассоциация индустрии развлекательного маркетинга PromaxBDA объявила финалистов самой главной номинации премии Promax Europe Awards 2020 «Лучшая команда маркетинга года». Важно, что мировые эксперты сами выдвигают номинантов в этой категории. Впервые в истории за это звание будет бороться российский телеканал. Конкуренты ТНТ4 — итальянский Discovery Creative, финский Finnish Broadcasting Company YLE, французский France Television, европейское подразделение The Walt Disney Company и датский TV2.

Номинанты «Marketing Team of the Year» здесь: https://vimeo.com/428309497/17fa9d2752

Телеканал ТНТ4 участвует еще в 8 номинациях конкурсной программы Promax Europe Awards 2020, в том числе — «Лучшее промо фильма», «Лучший монтаж», «Лучший саунд дизайн».

За 4 года существования ТНТ4 выиграл более 30 наград престижных международных премий в области телевизионного маркетинга — PromaxUK, PromaxEUROPE, PromaxASIA, Promax Global Excellence, голливудскую награду Golden Trailer и гран-при старейшего рекламного фестиваля Америки Clio Entertainment.

Все номинации ТНТ4 на Promax Europe Awards 2020:

— MARKETING TEAM OF THE YEAR

TNT4

— MARKETING VIDEO/SIZZLE REEL/PRESENTATION (INTERNAL OR EXTERNAL)

THE RIGHT KIND OF MOVIES

— USE OF EDITING

THE RIGHT KIND OF MOVIES

— USE OF MUSIC

POLICE ACADEMY

— USE OF ORIGINAL MUSIC/SCORE

127 HOURS

— USE OF SOUND DESIGN

127 HOURS

— HOLIDAY/SEASONAL PROGRAMME SPOTS

THE RIGHT KIND OF MOVIES

— PROGRAMME SPECIAL EVENT SPOTS

THE RIGHT KIND OF MOVIES

POLICE ACADEMY

— THEATRICAL FILMS/MOVIES SHOWN ON TELEVISION SPOTS

THE RIGHT KIND OF MOVIES.