Тесты на антитела к COVID-19 начали делать в областной клинической больнице

В областной клинической больнице началось тестирование крови на антитела к COVID-19, сообщает департамент здравоохранения. Оно проводится новым методом иммуноферментного анализа (ИФА) и показывает не только наличие, но и уровень антител в крови. Между тем во Владимирской области в настоящее время тесты на COVID-19 проводятся преимущественно с применением метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). За сутки делают 1700 таких тестов.

— Анализ на ПЦР помогает понять, болеет ли человек COVID-19. Тогда как метод ИФА определяет иммунный ответ организма на коронавирус. Это точный, совершенный и оперативный метод диагностики, который может выявить заболевание как в острой стадии, так и определить ранее перенесенную коронавирусную инфекцию – сформировался у человека иммунитет к COVID-19 или нет, – пояснила заведующая клинико-диагностической лабораторией ОКБ Марина Романова.

С применением нового метода проведены 93 теста.

Новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию начал применяться в отношении пациентов, нуждающихся в оказании экстренной медицинской помощи, медицинских работников и других пациентов из групп риска. По данным на 4 июня, успешно проведены уже 93 теста с применением метода ИФА. В перспективе количество тестов может значительно увеличиться, заверяет облздрав.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, где можно сдать тест на антитела к COVID-19.

Ольга Ефремова

Фото: joinfo.com