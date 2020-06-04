Терапевтическое отделение больницы № 5 закрылось на карантин

Терапевтическое отделение больницы № 5 во Владимире вот уже неделю закрыто на карантин. Причина — вспышка коронавирусной инфекции. Эту информацию «Призыву» подтвердили в самом учреждении по телефону. Но пока речи о закрытии всего больничного корпуса не идет. Мы ждем официальный ответ от департамента здравоохранения Владимирской области по этому поводу. Связаться с главным врачом больницы напрямую не получилось. Но из своих источников «Призыв» узнал, в каком режиме сейчас работает медучреждение.

— На втором этаже находится обсервация. Кто там лежит, и от чего этих пациентов лечат, это тайна, покрытая мраком. Но могу точно сказать, что медики, в том числе наши руководители многие, уже переболели ковидом, тесты это подтвердили. И только после этого у нас у всех начали массово брать мазки. А в апреле, когда всё это началось, никого не тестировали. Знали, что люди заболевают, но просили помалкивать об этом. Что касается всей нашей больницы, она не закрывается каждые две недели. Она просто перестает принимать с пневмониями. Как и на сегодняшний день — всех пациентов мы отправляем во вторую больницу на Токарева, – пояснил медик, пожелавший остаться анонимным. — В начале мая у нас закрывали пульмонологию на карантин, когда здесь заболел заведующий. Поэтому нельзя сказать, что всё закрывается. По мере необходимости какие-то отделения — да. Вот хирургия начинает потихоньку возобновлять деятельность. Начнутся не только экстренные, но и плановые операции.

По словам сотрудника больницы, угроза закрытия всей лечебницы всё же стояла, когда из департамента здравоохранения пришел приказ о том, что не хватает 180 коек для коронавирусных больных. Но медучреждение отстояло свои отделения для других пациентов.

— Мы привели пример ОКБ, где закрылась вся хирургия, торакальное, ЛОР-отделение, поэтому мы сейчас вытягиваем всё в двойной нагрузке. И плановое, и экстренное поступление пациентов, — поясняют в больнице.

С медперсоналом пока проблем нет. Дома сидят лишь работники старше 65 лет. В вынужденные отпуска здесь никого не отправляют. В пандемию кадрами не разбрасываются. Но в запланированный летний отдых медиков всё же отпустят.

«Призыв» поинтересовался, как обстоят дела с поликлиническим отделением больницы, которое располагается в соседнем здании. Работа, как и предписано, ведется в режиме экстренной помощи. Плановая оказывается разрешенным категориям. Главное — без признаков ОРВИ.

— Таким пациентам мы помогаем оформить все документы на плановую помощь медучреждения. А тем, кто заболел, например, жалуется на боли в сердце, поясницу прострелило, высокая температура поднялась, им помощь оказывается на дому, медик приходит сам, облаченный во все необходимые средства защиты, — подчеркивает терапевт Изабелла Ивкова.

Но есть и такие пациенты, которые, не дождавшись врача, с температурой заявляются в поликлинику. На входе их не пускают, отправляют в так называемую «грязную зону» — бокс с отдельным входом. Хотя температура, напоминают медики, не является главным признаком COVID-19. Человек может обратиться к врачу с болями в животе, а сам являться носителем вируса. Поэтому в лечебницах и происходят массовые заражения.

Ранее «Призыв» сообщал, как проходят похороны умерших с коронавирусной инфекцией.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: riastrela.ru