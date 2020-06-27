Температура воздуха во Владимирской области упадёт сразу на 10 градусов

Во Владимирской области резко похолодает. Температура начнёт падать уже завтра. К понедельнику разница по сравнению с сегодняшним днём составит 10 градусов. По данным популярных погодных пабликов, в этот день в регионе ожидается не выше +19 градусов (сегодня днём — до + 29). Ночью также существенно похолодает, будет всего +8 градусов. Кроме того, в середине недели прогнозируются дожди. Изменение погоды синоптики объясняют надвигающимся на центральную Россию циклоном.

— Во второй половине дня в воскресенье уже начнёт ощущаться приближение холодного фронта. Погода станет облачной. С понедельника практически только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будет температура около и чуть выше нормы, а на всей остальной европейской территории температура — на 2-4 градуса ниже нормы, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По предварительным прогнозам, к концу следующей недели температура вновь повысится.

К следующим выходным ожидается уже +25 градусов в дневные часы. Пока же у жителей Владимирской области есть прекрасная возможность насладиться жаркой и солнечной субботой. Но такая погода таит и опасности. Ранее «Призыв» сообщал, что жителям региона ограничили ограничат доступ в лес из-за введения особого противопожарного режима.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»