Тележки добра предложили оставить в магазинах и после пандемии

Акцию «Тележка добра», которая началась в период распространения коронавируса, предложили сделать бессрочной. Сейчас продукты можно оставить в 30 магазинах Владимирской области. Когда тележки или боксы наполняются, их доставляют в штаб кампании #МыВместе, там формируются наборы. Затем их развозят нуждающимся. Благодаря этой акции волонтеры доставили более 300 продуктовых наборов для многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Все безопасно: добровольцы соблюдают социальную дистанцию и используют индивидуальные средства защиты.

30 торговых точек присоединились к акции во Владимирской области.

— Будем помогать многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ветеранам и по окончании пандемии коронавируса. Призываем присоединиться всех неравнодушных жителей города и области, гостей региона, — приводит слова волонтёра кампании #Мывместе, члена благотворительного фонда «Близкие люди» Натальи Широковой пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Проект «Тележка добра» курирует Общероссийский народный фронт. Это часть акции взаимопомощи «МыВместе». На сегодняшний день проект реализуется в 81 регионе России. Продуктовые тележки установлены в 1600 магазинах. Помощь получили уже более 10 тысяч семей.

Ранее «Призыв» сообщал, что подушки от пролежней для пациентов, подключенных к ИВЛ, начали делать во Владимирской области. Наши энтузиасты присоединились к всероссийской акции «Мейкеры против COVID-19».

Елена Пляскина

Фото регионального штаба ОНФ во Владимирской области