Телеканал ТНТ4 выяснит, «Кто здесь комик?»

6 июня в 23:00 премьера на ТНТ4 — первое импровизационное стендап-шоу «Кто здесь комик?» (18+)

Обычно комики выясняют, кто из них круче в комедии, на вечеринках в стендап-клубах. Но пока все они закрыты на самоизоляцию, ТНТ4 организует доступ своим зрителям в один из них с соблюдением необходимой социальной дистанции — через телевизор. В шоу «Кто здесь комик?» популярные комики выясняют, кто из них смешнее. Каждый выпуск — это импровизационный стендап-баттл, в котором три участника бьются за звание лучшего и денежный приз. Забрать титул и деньги попытаются Руслан Белый, Андрей Бебуришвили, Сергей Детков, Гурам Амарян, Илья Соболев, Алексей Щербаков и другие. Ведущий — Виктор Комаров.

Сначала три комика сыграют в «Сет-лист». Они увидят на экране совершенно случайные темы, на которые надо тут же пошутить. А ещё лучше – сымпровизировать небольшой монолог. А это под силу только лучшим, ведь придётся шутить в том числе на темы «электрокамаз», «одноразовая машина времени» или «восстание голубей».

Двое лучших сойдутся на финальной «Дуэли». Они должны жёстко прожарить друг друга, используя словосочетания, которые появляются на экране. Приходится сравнивать противника со «стрёмным стриптизёром», «старым телевизором», а то и стебать за «дырявый носок».

Выясни, «Кто здесь комик?» с 6 июня в 23:00 по выходным в эфире ТНТ4.