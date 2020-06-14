Танцы с монитором, или Как мы танцевали латину на самоизоляции

На моем фитнес-трекере 10 тысяч шагов. Неплохо для самоизоляции, которую я стараюсь не нарушать. Но это не просто шаги. Это шаги кубинские, доминиканские и базовые. Я их не находила, я их натанцевала.

Буквально два часа назад:

— Друзья, мы с Ильей хотим вам сказать, что вы присутствуете на историческом уроке. Это наше последнее онлайн-занятие. Что будет дальше, мы пока не знаем. Будем собираться небольшими группами на свежем воздухе или дожидаться окончательного снятия режима. Посмотрим.

Это говорит Александр Шабалкин, руководитель танцевальной школы SunSha. За его спиной его коллега Илья Фирулев дотанцовывает вместе с учениками последние движения. Саша и Илья там, где их все привыкли видеть, в большом зале школы. Но вид этот все равно немного сюрреалистичный: на них смотрят и повторяют за ними движения через монитор.

Все началось 27 марта, когда на странице SunSha во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что школа закрывается на карантин.

— Я помню этот день, это была пятница, когда мы сделали пост о том, что мы закрываемся.

Было грустно и немного страшно. Наступила неизвестность. Я не знал, как быть дальше, что делать, как удержаться на плаву и когда все это закончится. Но в душе я сохранял оптимизм, как и сейчас, — вспоминает Александр.

Оптимизм – это то, чего всем нам очень не хватало в месяцы самоизоляции. Ученики школы могли им немного подзарядиться во время онлайн-занятий. Групповые уроки шли шесть дней в неделю, а по воскресеньям – индивидуальные. Учили связки сальсы, бачаты, аргентинского танго. Всем пришлось приспосабливаться. Любители парных танцев и импровизации разучивали схемы и танцевали в гордом одиночестве. «Я пойду потанцую» означало буквально: подойду к ноутбуку и буду выполнять домашнее задание, то есть открою видео, которое прислали Саша с Ильей, и буду повторять за ними движения, потом выучу танец и буду танцевать сама уже под музыку.

— За 2 месяца очень многое изменилось. Мы многому научились. Разработали систему ведения онлайн-классов. Протестировали несколько платформ для работы, но в итоге остановились на Zoom и научились работать в ней так, чтобы каждый мог нас видеть и получать обратную связь.

Мы получили огромный опыт, которого не было бы, не случись все это в мире.

Последнее занятие прервалось на середине, пришлось создавать конференцию заново. Саша с Ильей решили не продлевать премиум-аккаунт, а время бесплатного сеанса ограничено 40 минутами. Как и другие предприниматели, ребята очень пострадали от пандемии. Их выручка упала на 75-80%.

— Количество учеников, которые стали заниматься онлайн, уменьшилось в 7-9 раз по сравнению с обычными регулярными занятиями. А к концу 2-го месяца их осталось не больше 10 человек. Мы прекрасно понимали, что в сложившейся ситуации люди начнут экономить и могут совсем отказаться от танцев. Мы сделали цену 150 рублей за групповое занятие, чтобы ученики могли продолжать танцевать без ущерба для своего бюджета, — говорит Александр.

Саша с Ильей занимаются танцами всю жизнь, но им никогда не приходилось проводить занятия онлайн:

— Первый урок онлайн мы провели через 4 дня после закрытия клуба. Это было 31 марта.

До этого уроки в прямом эфире или онлайн никогда не проводили. Это был совершенно новый опыт и новые ощущения. Помню, как волновался перед прямым эфиром. Проводили занятие по афропластике. Было очень непривычно, что ты никого не видишь и нет энергии от людей в ответ.

«Бачата. Связка номер 14. Поехали под счет» — такими словами начинается очередное (уже четырнадцатое) домашнее задание. Я честно разучивала каждую связку (ну почти) и теперь стоит мне оказаться на латиновечеринке… Интересно, когда это станет возможным?

Саша постоянно мониторит процесс снятия ограничений:

— Конкретных дат нет, мы стоим в последнюю очередь, так как мы в полном контакте и соблюдать дистанцию в нашем деле практически невозможно. Не хочу что-либо загадывать на этот счет, но как только появится хоть какая-то возможность, мы начнем проводить занятия. Это будет малыми группами или на улице, чтобы сохранять дистанцию. Но мы сделаем все, чтобы это случилось.

Скорее бы уже случилось. Энтузиазм танцевать перед монитором, если честно, давно пропал. Длились наши онлайн-танцы 9,5 недель. Как в том фильме. Трудно представить, каких усилий стоило ребятам проводить уроки, улыбаться, шутить и все это время осознавать, что их бизнес висит на волоске. А подготовка?

— Ооооо, подготовка к занятиям — это постоянный и нескончаемый процесс. С самого утра каждый день мы начинаем готовиться к вечерним занятиям. Мы постоянно ищем интересную музыку и придумываем новые сочетания движений, чтобы ученикам было интересно заниматься и развиваться. Честно говоря, это нас очень прокачало. Мы создали огромную базу, с которой можно будет еще долго работать. И почти каждую связку можно будет превратить в танцевальный номер в дальнейшем, — рассказывает Александр.

9,5 недель онлайн-уроков позади, а что дальше? Говорят, что до половины ресторанов и кафе не смогут открыться после снятия режима самоизоляции. А фитнес-клубы? А танцевальные школы? Этот сегмент и так в городе представлен небольшим выбором, очень хотелось бы, чтобы все стало как раньше. Утешает одно — Саша уверен, что они обязательно откроются:

— Да, мы сможем открыться, когда все это закончится. Ученики ждут этого с нетерпением. Постоянно нам пишут и поддерживают. Людям очень этого не хватает так же, как и нам. Так что, со 100% уверенностью говорю, что мы откроемся и будем продолжать свое дело с еще большим рвением.

Беседовала и танцевала Юлия Назарова

Фото и видео из архива героев