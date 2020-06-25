Свято-Покровский монастырь. Последний приют русских цариц, княгинь и боярынь

Патриархальный Суздаль. Во время пандемии коронавируса здесь тихо и спокойно Никакого намека на привычные толпы туристов и скомороший шум. Стоим на высоком берегу Каменки, у стен Спасо-Евфимиева монастыря. На другом берегу некогда полноводной реки сверкают золотые купола Свято-Покровской женской обители, где свой последний приют нашли многие представительницы аристократических династий России.

Среди них – первая жена царя Василия III Соломония Сабурова, принявшая постриг после развода с супругом по причине бесплодия. В XVI-XVII веках Покровский монастырь был одним из знаменитейших на Руси, наравне с московскими Новодевичим Богородице-Смоленским и Вознесенским.

Как Соломония стала Святой Софией, кто еще похоронен в усыпальнице под Покровским собором, о чем могут рассказать старинные надгробия, найденные на территории монастыря, и как так вышло, что обитель изначально была основана в другом государстве. Об этом и не только рассказ народного гида Алексея Валентиновича. Смотрите новую серию проекта «Точка на карте».

Далекий XIV век. В Суздале, который в те времена принадлежал к Суздальско-Нижегородскому княжеству появляется Свято-Покровская женская обитель. Ее основывает в 1364 году суздальско -нижегородский князь Андрей Константинович и его сподвижник — монах Евфимий (будущий почитаемый святой Евфимий Суздальский). Изначально постройки деревянные, в камне обитель будут отстроена в XVI веке – при царе Василии III, который будет особенно ей покровительствовать.

Покровский собор – символ монашеской жизни

Композиционным центром архитектурного ансамбля обители является трехглавый Покровский собор. Именно его золотые купола видны со смотровой площадки Спасо-Евфимиева монастыря, где мы и начали наше путешествие. Собор был возведен в 1510 – 1518 годы не средства, выделенные лично Иваном III.

Интересный момент: на стенах храма можно увидеть небольшие полочки – углубления в стене. Это ни что иное, как места размещения личных вещей монахинь. По количеству этих ниш можно судить, сколько насельниц одновременно проживало в обители: не больше двух десятков. Таким образом, в средние века это был совсем небольшой монастырь с ограниченным количеством обитательниц преимущественно аристократического происхождения.

Собор представляет собой масштабное четырехстопное здание, которое стоит на высоком цоколе. Снаружи храм обнесен каменной галереей в два этажа. Интересно, но такое богатое и дорогое сооружение никогда не было расписано. И отсутствие внутреннего убранства символизирует монашескую аскезу, отказ от излишеств даже в оформлении «дома божьего».

Главная святыня

Главная святыня обители — мощи Святой Софии Суздальской – выставлены здесь же, в южной части Покровского собора. Святая особенно почитаема в Суздале, она считается покровительницей древнего города. Среди верующих мощи считаются целебными.

София Суздальская (в миру Соломония Сабурская) — это вполне конкретная историческая фигура, первая жена русского царя Василия III, брак с которой продлился два десятилетия. Невесту выбирали примерно из 500 претенденток по старинному обычаю. Союз заключили в сентябре 1505 года. Вероятно, супруги жили дружно. По крайней мере, никаких документальных доказательств разлада в их семье до наших дней не дошло.

Причиной развода в ноябре 1525 года стало отсутствие в браке детей. И для монаршей семьи – это была не столько личная проблема, сколько обстоятельство, способное крайне негативно повлиять на весь ход русской истории, спровоцировав борьбу за княжеский престол, который оставался без законного наследника…

Первый развод русских царей

Кто принял решение о разводе, по доброй ли воле Соломония решила отправиться в монастырь, на эти вопросы существует две диаметрально противоположные точки зрения: светская и церковная. Но именно этот развод с последующим заточением бывшей супруги в монастырь станет первым в русской истории и послужит своеобразным примером для ряда правителей в будущем. Примером тому, как поступать с неугодными женами.

К примеру, супруги царя Ивана Грозного и императора Петра I (Анна Васильчикова и Евдокия Лопухина) тоже станут узницами Покровского монастыря. Кстати, за великую княгиню Соломонию пытался вступиться митрополит Всея Руси Варлаам. Он отказался благословлять развод, за что был лишен сана. А вот боярская дума поддержала расторжение брака.

Добровольно или принудительно?

Но главный вопрос в этой истории: добровольно или принудительно Соломония Сабурская приняла постриг. Светская версия (принудительно) основывается на свидетельствах иностранного дипломата Сигизмунда Герберштейна. Вот так он описывает те события в своих «Записках о Московии»(1549 г.): «Рассерженный бесплодием супруги , он в тот самый год, когда мы прибыли в Москву, то есть в 1526, заточил ее в некий монастырь в Суздальском княжестве. В монастыре, несмотря на ее слезы и рыдания, митрополит сперва обрезал ей волосы, а затем подал монашеский кукуль, но она не только не дала возложить его на себя, а схватила его, бросила на землю и растоптала ногами. Возмущенный этим недостойным поступком, Иоанн Шигоня, один из первых советников, не только выразил ей резкое порицание, но и ударил ее бичом, прибавив: «Неужели ты дерзаешь противиться воле Государя? Неужели медлишь исполнить его веления?». Тогда Саломея спросила его, по чьему распоряжению он бьет ее. Тот ответил: «по приказу Государя». После этих слов она, упав духом, громко заявляет в присутствии всех, что надевает кукуль против воли и по принуждению, и призывает Бога в мстители столь великой обиды, причиняемой ей». Схожая трактовка событий излагается в воспоминаниях князя-диссидента Андрея Курбского, который был ярым оппонентом царя Ивана IV.

Однако есть и другая точка зрения, которая закреплена в ряде летописных источников. Патриаршая, или Никоновская, летопись сообщает об этом событии так: Князь велики Василеи Ивановичь постриже великую княгиню Соломонию, по совету ея, тягости ради и болезни и бездетства; а жил с нею 20 леть, а детей не было» .

Из этой записи следует, что великая княгиня сама предложила супругу отправить ее монастырь («по совету ея») и жениться во второй раз. Вполне можно допустить мысль, что женщина, которая происходила из знатного рода, близкого к правящей династии, могла вполне сознательно принять решение пожертвовать своим личным счастьем ради благополучия государства. И этот поступок, безусловно, оценивается как духовный подвиг Соломонии. Так это было или нет? Выводы делайте самостоятельно.

Спустя несколько месяцев, после развода бывший супруг пожаловал Соломонии богатое село Вознесенское Суздальского уезда. В монастыре же уже под именем Софии бывшая великая княгиня вела благочестивую жизнь, полную молитвы и трудов. По некоторым свидетельствам, она своими руками вырыла колодец для обители. Скончалась монахиня здесь же в 1542 году и была погребена в подклети Покровского собора. Сегодня ее святые мощи, как мы уже говорили, выставлены храме. Им могут поклониться все желающие.

А Василий III сразу после развода женился на юной Елене Глинской. Спустя четыре года в этом браке родился наследник, которого мы знаем под именем Ивана IV Грозного. Примечательно, что он тоже отправит одну из своих супруг в Покровский монастырь. И уже точно насильно. И это была не самая плачевная участь, если прослеживать судьбу всех его жен.

Примечательно, что на территории монастыря находится так называемая Приказная изба, где для допроса и пыток непокорных узниц знатного происхождение было выделено специальное помещение. А в подвале же находится глубокий «каменный мешок», где содержали несчастных.

Под сводами усыпальницы

Многие знатные обитательница Свято-Покровского монастыря обрели свое последнее упокоение в Усыпальнице именитых пострижениц. Она находится в подклети собора, то есть на цокольном этаже. Здесь же размещен небольшой музей, рассказывающий об истории монастыря.

Сейчас усыпальница — это храм Софии Суздальской. И здесь выставлена одна интересная икона. Ее оклад украшен драгоценными элементами, изготовленными из личных вещей Соломонии: вдело пошли золотые и серебряные цепочки, нательные крестики, другие украшения бывшей княгини.

С суздальской женской обителью так или иначе связана судьба пяти русских цариц и царевен. Здесь покоится дочь Ивана III Великого — инокиня Александра, которая была замешана в скандале с Иваном Молодым, старшим сыном Ивана III. Против него и его семьи интриговала вторая жена Ивана Великого — Софья Палеолог, стремившаяся посадить на престол своего отпрыска — Василия III. И это ей удалось: Иван Молодой скончался в результате странной болезни, а его сын Дмитрий был заморен в заточении.

Здесь же нашла свой последний приют насильно постриженная в монахини пятая жена Ивана Грозного — Анна Васильчикова. С ней своенравный царь прожил меньше года.

XVI век. Суровое и страшное время, когда Москва только набирала силы. И тот, кто занимал престол, при укреплении своей власти не считался с судьбами отдельных людей. И особенно — женскими судьбами. Жизни заточенных и похороненных в монастыре цариц, княгинь, боярынь – это путь скорби, горя, предательств и преодоления страшных обстоятельств. Строилось великое государство: лес рубят – щепки летят. Историк XIX столетия Иван Егорович Забелин подчеркивал: когда нареченная царевна (будущая жена наследника престола), только входила в кремлевские палаты, ее жизнь уже висела на волоске.

Последняя русская царица

В конце XVII – начале XVIII века в монастыре жила и первая (опальная) супруга Петра I Евдокия Федоровна Лопухина, последняя русская царица и последняя супруга русских монархов неиноземного происхождения.

По приказу Петра I в 1698 году в Покровской обители ее насильно постригли в монахини под именем Елена. Бывший муж даже не назначил ей содержания. Позже на ее голову обрушились серьезные обвинения в измене и даже подготовке государственного переворота в интересах старшего сына Петра – царевича Алексея. В 1718 году по «суздальскому делу» многие сочувствующие Лопухиной были осуждены и казнены. Саму Евдокию допрашивали с пристрастием и приговорили к избиению кнутом. После чего до кончины Петра I она содержалась в разных монастырях под строгим надзором. Примечательно, что в конце жизни Евдокия Лопухина была «реабилитирована» своим внуком Петром II сразу же после его воцарения. С нее сняли все обвинения и вернули царский титул. После же смерти внука, по некоторым сведениям, Евдокия отказалась от русского престола, занять который ей предлагали. Умерла последняя русская царица в 1731 году, намного пережив своего супруга, который принес ей столько страданий, и любимого сына, за которого она боролась до конца. Могила Лопухиной находится в Москве, в Смоленском соборе Новодевичего монастыря.

Драгоценные надгробия

Территория Свято-Покровского женского монастыря никогда серьезно не изучалась, здесь не велись раскопки, а останки великих женщин, похороненных в усыпальнице, научно не исследовались. Тем не менее нет никаких сомнений в том, что местная земля хранит множество неразгаданных тайн. Недалеко от входа в подклеть монахини выложили фрагменты старинных надгробий XVI столетия.

Они были найдены случайно на крыше собора во время ремонта. Во Владимире и Суздале таких каменных надгробий сохранилось немного, буквально единицы. В советское время некрополи массово уничтожались, и добротный камень часто шел на новое строительство. Но это поистине драгоценные находки, которые при внимательном рассмотрении многое могут рассказать о прошлом нашей страны.

До пандемии в Свято-Покровском монастыре монахини проводили экскурсии, которые можно было заказать по телефонам: 49 (231) 2-06-09, 8 (910) 099 0729. Работала трапезная, где можно было перекусить простой, но вкусной едой. Сейчас, к сожалению, экскурсии не проводятся, но вход на территорию в дневное время открыт, храм тоже работает.

А еще здесь очень красиво. Стараниями сестер территория монастыря просто утопает в цветах: маках, ромашках пионах. Они наполняют воздух волшебными ароматами, а душу спокойствием и умиротворением.

Будем надеяться, что скоро ограничения, связанные с пандемией коронавируса, будут сняты, и все желающие смогут совершить путешествие в русское средневековье не виртуально, а вполне реально.

Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева

Фото и видео «Призыва»