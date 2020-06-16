Светлана Кулышова: верховая езда помогает собраться в экстремальных ситуациях

Умница, красавица, спортсменка, художница и верховая наездница. У аналитика IT сферы Светланы Кулышовой много талантов и увлечений, но отдыхает душой она лишь на конюшне. Здесь её ждет жеребенок Дубай и другие обитатели скотного двора: павлины, гуси, кролики, козы… Однако в большей степени девушка занимается именно воспитанием и уходом за лошадьми. Кони должны понимать своих хозяев с полуслова. А иногда и слов никаких не надо, говорит Светлана. Эти животные очень умные. Любовь к лошадям у неё проснулась в раннем детстве. Сначала это выражалось в рисунках, игрушках. Потом вместе с семьей девушка переехала в Суздальский район. А рядом оказалась конюшня — настоящее везение! И вот Светлана трудится здесь уже пять лет. Для гостей она проводит конные походы. А ещё в арсенале инструктора есть навыки джигитовки и фланкировки на казачьих шашках. Сесть на коня может каждый, но уверенно держаться в седле будет только профессионал. Любимое дело закалило характер Светланы. О том, как подружиться с конем и стать настоящим наездником узнаете в новом выпуске программы «Наши люди».

Подготовили Татьяна Данилова, Петр Соколов, Дмитрий Киреев.