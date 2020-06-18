Сведения об ООО «Шинторг» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение межрегионального филиала Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Владимире о включении информации об ООО «Шинторг» в реестр недобросовестных поставщиков по электронному аукциону на поставку шин пневматических для обеспечения нужд Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире (г. Тамбов).

Из обращения заказчика следует, что по результатам проведения электронного аукциона победителем признано ООО «Шинторг» с лучшим предложением цены контракта.

В соответствии с частью 5 статьи 96 Закона о контрактной системе в сфере закупок в случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

ООО «Шинторг» пояснило, что по аварийной причине отсутствовало интернет-соединение во всем здании, в котором расположена организация. В виду данного не представлялось возможным подписать контракт и предоставить обеспечение.

По мнению Комиссии Владимирского УФАС России, для включения в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Шинторг» помимо вышеуказанных обстоятельств, необходимо установить направленность воли и недобросовестный характер поведения победителя, а также отсутствие реального намерения исполнить контракт.

На основании того, что в действиях ООО «Шинторг» не усматривается свидетельства уклонения от заключения контракта, Комиссия Владимирского УФАС России считает, что данное обстоятельство является исключающим возможность принятия решения о включении информации в отношении ООО «Шинторг» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).