Сведения об ООО «ОРБСЗ» (г.Санкт-Петербург) включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела обращение межрегионального филиала Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г.Владимире (ФКУ «ЦОКР» в г.Владимире) о включении сведений в отношении ООО «ОРБСЗ» в реестр недобросовестных поставщиков.

В феврале 2020 года между ФКУ «ЦОКР» в г.Владимире (заказчик) и ООО «ОРБСЗ» (исполнитель) был заключен контракт на оказание услуг по комплексной уборке административных зданий Управления Федерального казначейства по Тульской области.

В марте 2020 года по причине существенного нарушения условий контракта со стороны исполнителя (неисполнение контракта), заказчик расторг контракт с ООО «ОРБСЗ» в одностороннем порядке и обратился во Владимирское УФАС России с обращением о включении сведений в отношении ООО «ОРБСЗ» в реестр недобросовестных поставщиков.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о включении сведений в отношении ООО «ОРБСЗ», его единоличном исполнительном органе, учредителе в реестр недобросовестных поставщиков.