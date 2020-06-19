Сведения об ООО «Экспертиза и утилизация» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение межрегионального филиала Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Владимире о включении информации об ООО «Экспертиза и Утилизация» в реестр недобросовестных поставщиков по электронному аукциону на оказание услуг по оценке технического состояния оборудования для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Белгородской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тверской, Тульской, Владимирской области и Межрегионального филиала Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Владимире.

Из обращения заказчика следует, что по результатам проведения электронного аукциона победителем признано ООО «Экспертиза и Утилизация» с лучшим предложением о цене контракта.

В соответствии с частью 5 статьи 96 Закона о контрактной системе в сфере закупок в случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

По мнению Комиссии Владимирского УФАС России, для включения в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Экспертиза и Утилизация» помимо вышеуказанных обстоятельств, необходимо установить направленность воли и недобросовестный характер поведения победителя, а также отсутствие реального намерения исполнить контракт.

В рассматриваемом случае в пользу отсутствия недобросовестных намерений ООО «Экспертиза и утилизация» свидетельствует факт подписания им контракта 14.05.2020.

На основании того, что в действиях ООО «Экспертиза и утилизация» не усматривается свидетельства уклонения от заключения контракта, Комиссия Владимирского УФАС России считает, что данное обстоятельство является исключающим возможность принятия решения о включении информации в отношении ООО «Экспертиза и утилизация» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).