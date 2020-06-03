Сведения об ИП Ж…. не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение управления образования администрации Кольчугинского района о включении информации в отношении ИП Ж… в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ввиду уклонения победителя электронного аукциона на приобретение благоустроенного жилого помещения (квартиры) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей со всеми удобствами, расположенного в городе Кольчугино, общей площадью не менее 16,0 м2 и не более З2,0 м2.

По данным заказчика, в регламентированный срок, победителем закупки не был направлен подписанный проект контракта и не было предоставлено обеспечение исполнения контракта.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения управления образования администрации Кольчугинского района о включении информации об ИП Ж… в РНП.