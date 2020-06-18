Сведения об ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» о включении информации об ООО «Перспектива-Н» (далее – общество) (ИНН 2124042840, КПП 213001001, адрес: 428000, Республика Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт Московский, д. 52, литер А, офис 103) по запросу котировок в электронной форме на оказание образовательных услуг по программе повышения квалификации для нужд государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (извещение № 0328200017720000009).

По данным заказчика, в регламентированный срок, победителем закупки не был направлен подписанный проект контракта и не было предоставлено обеспечение исполнения контракта.

Рассмотрев имеющиеся документы и оценив материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России установила следующее.

Учитывая факт того, что в регламентированный законом срок победителем не удалось подписать проект контракта из-за технических неполадок на ноутбуке сотрудника (сотрудник был переведен на удаленный режим работы в связи с мерами, принятыми для нераспространения новой коронавирусной инфекции), Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что ООО «Перспектива-Н» не имело умысла об уклонении от заключения контракта.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» о включении информации в отношении ООО «Перспектива-Н» в РНП.