Сведения об АНО ДПО «Учебный комбинат-Профи» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ» о включении информации в отношении АНО ДПО «Учебный комбинат-Профи» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с тем, что согласно протоколу подведения итогов победителем электронного аукциона была признана автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный комбинат-Профи» (АНО ДПО «Учебный комбинат-Профи») с предложенной ценой контракта 39 765,32 рублей 32 копейки, но в указанный срок АНО ДПО «Учебный комбинат-Профи» не размещены на электронной площадке документы, предусмотренные ч.3 ст.82.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

По данным заказчика, в регламентированный срок, победителем закупки не был направлен подписанный проект контракта и не было предоставлено обеспечение исполнения контракта.

Рассмотрев имеющиеся документы и оценив материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России установила следующее.

Учитывая факт того, что в регламентированный законом срок победителем не удалось подписать проект контракта из-за технических неполадок на сайте оператора электронной площадки, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что АНО ДПО «Учебный комбинат-Профи» не имело умысла об уклонении от заключения контракта.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ» о включении информации в отношении АНО ДПО «Учебный комбинат-Профи» в РНП.