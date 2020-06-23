Суздальский стадион «Спартак» ждет второй этап реконструкции

Реконструкция стадиона «Спартак» в Суздале будет продолжена. Спортивный объект ждет второй этап работ, сообщается на официальной странице города-музея в социальных сетях. Электронный аукцион намечен на 26 июня. Начальная максимальная цена контракта 18,8 миллионов рублей. Денежные средства выделены на условиях софинансирования. Доля областного бюджета — 78%, доля местного бюджета — 28%.

— В рамках реализации II очереди строительства стадиона «Спартак» планируется устройство беговых дорожек, воркаута, трибун, входной группы, системы водоотвода, оборудование раздевалок, — отметил глава админстрации Суздаля Сергей Сахаров.

Изначально деньги на реконструкцию стадиона Суздаль получил благодаря форуму «Россия — спортивная держава», который прошел в нашем регионе в 2016 году.

На заброшенном поле удалось положить искусственное покрытие, заработала дренажная система, смонтировали раздевалки и освещение, устроена система естественного отвода дождевых и талых вод. Однако после первого этапа реконструкции стадион начал разрушаться. Вандалы умудрились развести на поле даже костер.

На первый этап ушло 25 миллионов рублей. Таким образом, в общей сложности на спортивный объект, включая уже потраченные средства, понадобится около 44 миллионов рублей. Предполагается, что реконструкция стадиона займет около 2,5 месяцев.

Ранее «Призыв» сообщал, что новое Суздальское Зарядье поросло травой.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»