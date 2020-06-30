Сунгирь: что вы знаете о стоянке древнего человека?

В июне 1955 года при строительстве кирпичного завода на окраине Владимира ковшом экскаватора из толщи глины случайно были извлечены кости огромных животных. Эти останки, как позже установили, принадлежали мамонтам. Так 65 лет назад был обнаружен один из ценнейших археологических объектов в России — самая северная стоянка первобытного человека, потомками которого мы являемся. Она уникальна информативностью найденных здесь объектов. Раскопки велись более 30 лет. Благодаря проделанной археологами работе сегодня мы можем представить внешний вид, образ жизни, особенности представлений о мире наших далеких предков. С помощью этого теста проверьте, что вы знаете о стоянке Сунгирь и жизни людей, там обитавших?

Почему стоянка называется Сунгирь? По имени протекающего рядом ручья По названию возвышенности, на которой была найдена стоянка На языке древних людей слово «сунгирь» означало дом, жилище Правильно! Неправильно! - Сколько примерно лет этой стоянке? от 5 до 10 тысяч от 10 до 20 тысяч от 25 до 35 тысяч Правильно! Неправильно! - К какой эпохе каменного века относится стоянка? Раннего палеолита Среднего палеолита Позднего палеолита Правильно! Неправильно! - К какому виду ранних представителей человечества относились жители Сунгиря? Неандертальцы Кроманьонцы Австралопитеки Правильно! Неправильно! - Какая экосистема существовала на Сунгире во времена древнего человека? Тундростепь Редколесье Лесостепь Правильно! Неправильно! - Как добивали пропитание сунгирцы? Земледелием Охотой и собирательством Выращиванием домашних животных Правильно! Неправильно! - Из чего в основном сунгирцы делали свои орудия труда, оружие, украшения? Камня Дерева Кости мамонта Правильно! Неправильно! - Останки скольких древних людей были найдены на Сунгире? Двух Четырех Шести Правильно! Неправильно! - Кому принадлежали наиболее сохранившиеся скелеты из ритуального погребения на Сунгире? Мужчине 50 лет и двум мальчикам 9 – 13 лет Мужчине 40 лет, женщине 30 лет и ребенку 3 лет Мужчине 45 лет, мальчику 14 лет и девочке 10-11 лет Правильно! Неправильно! - Как называется найденный на стоянке древнего человека амулет, ставший символом Сунгиря? Сунгирская козочка Сунгирская коровка Сунгирская лошадка Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Сунгирь: что вы знаете о стоянке древнего человека? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook