Сунгирь: что вы знаете о стоянке древнего человека?

В июне 1955 года при строительстве кирпичного завода на окраине Владимира ковшом экскаватора из толщи глины случайно были извлечены кости огромных животных. Эти останки, как позже установили, принадлежали мамонтам. Так 65 лет назад был обнаружен один из ценнейших археологических объектов в России — самая северная стоянка первобытного человека, потомками которого мы являемся. Она уникальна информативностью найденных здесь объектов. Раскопки велись более 30 лет. Благодаря проделанной археологами работе сегодня мы можем представить внешний вид, образ жизни, особенности представлений о мире наших далеких предков. С помощью этого теста проверьте, что вы знаете о стоянке Сунгирь и жизни людей, там обитавших?
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