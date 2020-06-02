Суд запретил возить московский мусор в Александров

Александровские прокуроры через суд добились запрета на размещение отходов из других регионов на городской свалке. Согласно утвержденной в декабре прошлого года территориальной схеме обращения с отходами прием мусора из других субъектов РФ на территории Владимирской области не предусмотрен. Между тем факты размещения на Александровской городской свалке ТБО, принятых от контрагентов Московского региона, зафиксированы сотрудниками надзорного ведомства.

На александровской свалке нашли московский мусор.

Александровским городским прокурором руководителю ООО «Экоресурс» было объявлено предостережение, а впоследствии внесено представление о недопустимости размещения твердых коммунальных отходов из других регионов. Так как требования были проигнорированы, прокуроры обратились с иском в суд, который был удовлетворен в полном объеме.

Решение суда в законную силу пока не вступило, отмечает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области готовятся к рекультивации три крупные свалки: в селе Новлянское Селивановского района, в городе Петушки и микрорайоне Оргтруд во Владимире. Все три существуют десятилетиями.

Ольга Ефремова

Фото: tass.ru