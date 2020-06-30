Сцена и зрительный зал театра драмы пострадали на пожаре

Ущерб, причиненный огнем Владимирскому академическому театру драмы, сейчас устанавливается. На сегодняшнее утро запланировано совещание с участием губернатора и руководства МЧС. Известно, что в результате пожара пострадала сцена драмтеатра, частично зрительный зал и фойе. Как установили дознаватели МЧС, предварительная причина – возгорание, возникшее при проведении электротехнических работ.

Площадь пожара составила 500 кв. метров.

Имело место позднее сообщение в пожарную охрану, уточняет пресс-служба чрезвычайного ведомства. Двое рабочих пытались потушить возгорание своими силами. В итоге один из них, 53-летний мужчина, получил ожоги и был госпитализирован.

Сообщение о возгорании в драмтеатре поступило накануне в 16.08. В 17.16 было ликвидировано открытое горение, в 19.05 пожар был полностью потушен. На месте случившегося работали 50 человек личного состава и 16 единиц техники.

Ранее «Призыв» сообщал, что 100 человек эвакуировали на пожаре в новостройке на улице Нижняя Дуброва во Владимире.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва» и ГУ МЧС России по Владимирской области