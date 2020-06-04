Столичные медики помогают спасать пострадавшего в ДТП ребенка

Спасать 9-летнего мальчика, пострадавшего в ДТП во Владимире, помогают столичные медики. Накануне через телемедицинский консилиум ведущие специалисты столичного НИИ неотложной детской хирургии и травматологии дали нашим врачам свои рекомендации и согласились с выбранной тактикой лечения тяжелобольного ребенка. Сейчас мальчик находится в реанимации областной детской клинической больницы.

— В случае необходимости телемедицинские консилиумы будут продолжены, поскольку ребенок нетранспортабелен и пока нет возможности перевести его в федеральную клинику, — уточняет пресс-служба облздрава.

Также в ведомстве сообщили, что медики находятся в тесном контакте с мамой пострадавшего мальчика и регулярно информируют ее о состоянии ребенка.

Мальчик находится в крайне тяжелом состоянии. Медики делают всё возможное, чтобы спасти ему жизнь.

ДТП произошло вечером 28 мая. Водитель автомобиля «Skoda» сбил мальчика, когда он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ранее «Призыв» сообщал, что за 4 месяца на территории области с участием детей зарегистрировано 19 ДТП. 10 из них произошло на переходе.

Ольга Ефремова

Фото: dz.avo.ru