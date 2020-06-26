Сто человек эвакуировали на пожаре в новостройке

Сто человек эвакуировали накануне вечером из новостройки на Нижней Дуброве во Владимире. Сигнал о возгорании квартиры на 14 этаже поступил в 21.50. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, в том числе автоколенчатый подъемник для работы в высотках. Открытое горение на площади в 20 квадратных метров было ликвидировано в 22.22. Сгорели внутренняя отделка и имущество квартиры. Не обошлось без пострадавших.

Мужчину 1971 года рождения с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализировали.

— Пожар мой супруг заметил, чёрный дым в окне был. Побежал по этажам, с соседом нашли из какой квартиры пожар и выломали дверь там. Мужик лежал около двери, пожарные очень быстро приехали, его вытащили. Живой, на реанимации увезли, — рассказала одна из жительниц дома в соцсетях.

К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники и 17 человек личного состава. Причина пожара и другие обстоятельства — устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что страшный пожар оставил без крыши над головой одиннадцать жителей поселка Золотково Гусь-Хрустального района. Среди них — четверо детей.

Елена Пляскина

Фото предоставлены ГУ МЧС России по Владимирской области