Стилист Александра Креар: не надо выживать — просто живите!

Самоизоляция обязана быть модной, а одежда в этот период должна быть подобрана со вкусом. Так считает владимирский стилист, имидж-консультант Александра Креар. Специалист по красоте уверена, что пандемия вдохновила творческих людей. Они многое переосмыслили за это время. Появилась смена ракурса, более ювелирный подход к работе. Да, кто-то отсеялся. Но остались сильнейшие, те, для кого мода является не просто средством заработка, а смыслом жизни.

— Александра, какой объем работы был до пандемии и сейчас? Изменилась ли специфика заказов?

— До пандемии работы было очень много. Были ежедневные шопинги, в том числе в Москве, за индивидуальными консультациями люди обращались, за пошивом эксклюзивных моделей. Параллельно шли также два потока курса по стилю. Иногда я даже терялась во времени, столько всего надо было успеть. Была высокая загрузка.

Самоизоляция предоставила как раз время на отдых, накопить сил, расставить приоритеты.

То есть для меня это было достаточно ресурсное время. А сейчас всё начинает оживать, и это не может не радовать. Очень интересно то, что сейчас пошло очень много заказов с ориентацией на индивидуальность. И в запросах клиенты так и формулируют своё пожелание: я хочу выразить свой внутренний мир через внешний облик. Если заказывают пошив, то хотят, чтобы эта вещь подходила конкретно им. Мы и прежде создавали одежду, подчеркивая характер её владельца, но здесь наступил более осознанный выбор.

— Кто ваши клиенты? Отразилась ли на них самоизоляция, они стали себя ограничивать в модных вещах, услугах стилиста?

— Мои клиенты в основном – это люди помогающих профессий, которые занимаются также саморазвитием, построением карьеры. Все они, конечно, интеллигенты. Среди них много молодых девушек. Если говорить про ограничения, да, они случились, как и во многих других профессиях. У многих людей сократились доходы из-за того, что было всё закрыто.

— На самоизоляции тяжело работать?

— Мне работать всегда приятно, и я даже благодарна этому периоду за появившееся время для себя. Потом очень четко проявилась новая возможность работы онлайн. И многие ограничения в голове, предрассудки, которые были связаны с дистанционной работой, они исчезли.

— Как сейчас проходит ваш рабочий день?

Сейчас мой рабочий день возвращается к прежнему режиму. Единственное ограничение связано с тем, что у нас пока ещё закрыты крупные торговые центры. Я надеюсь, всё в ближайшее время откроется. Ведь в Москве уже восстановился шопинг. Начались индивидуальные консультации. Я работаю с архетипами личности, учитывая это и в выборе дизайна одежда. Мои клиенты сами узнают что-то новое о себе. Помогаю разобрать старый и составить новый гардероб, учу носить все цвета и принты, консультирую, как с помощью одежды корректировать фигуру. Все это индивидуальные моменты.

— Чем лично вас вдохновила самоизоляция, не захотелось ли нашить дизайнерских масок?

— Именно во время пандемии я переосмыслила структуру своего курса по стилю. И реально осознала, что готова передавать свои знания другим людям, кому интересна профессия стилиста. Могу их готовить профессионально. То есть я готова к коучингу. До пандемии было несколько запросов, я всё обдумала и решила, что вполне могу взять на себя такую ответственность. Мне есть чем поделиться.

Что касается масок, они меня совсем не вдохновили, я понимаю, что это была достаточно коммерческая тема. Я делаю только то, что находит отклик в моем сердце. Поэтому масочная история мне не понравилась, как это было всё оформлено. Но зато я придумала новую тему для коллекции одежды.

— Что посоветуете модникам этим летом, которое уже в самом разгаре. А там и осень…

— Этим летом я бы обратила внимание на костюмы, они очень актуальны. Но они должны быть необычными. Например, офисный костюм сейчас хорош с бермудами. Это такие свободные шорты длиной в районе колена. И достаточно свободный. Несколько мужского кроя пиджак. Потом это костюм с жилетом. Это может быть как тройка: жакет, жилет и брюки. Актуальная в последнее время тенденция. Много шьем в последнее время таких заказов. Потом, что мне тоже очень нравится, и я себе хочу такой костюм – из кружевного полотна. Это плотный гипюр, который должен держать форму. Из него шьется и пиджак, и брюки и юбка. Кружево сейчас в тренде. Можно платье из кружева заказать, то есть кружевной total look должен быть.

Очень интересная тенденция — комбинирование черно-белых принтов, черно-белой геометрии. Это могут быть клетки, полоски, горошек разного размера. Всё это сочетается друг с другом, а образ создается достаточно интересный. Его хочется рассматривать, это очень эффектно.

Джинсовый total look также актуален. Например, джинсовая рубашка с джинсовой юбкой. В этом сочетании юбка должна быть достаточно длинной. С разрезом спереди, может быть с застежками, молнией. Деним может быть схожего цвета, так и отличаться по оттенку.

Мелкий цветочный принт также на пике моды. Но с ним надо быть аккуратней. Здесь достаточно быстро можно уйти в деревенский стиль. Его важно комбинировать с интересными аксессуарами. Контролировать эту степень «уютности», чтобы с ней не переборщить.

— Александра, ваши пожелания коллегам, в том числе начинающим, как остаться на плаву и сохранить клиентов даже в такое время?

— Моё основное пожелание – не надо выживать, просто живите. И будьте обязательно собой. Занимайтесь тем, что приносит радость вам и это будет приносить радость другим. Это очень заразительная штука. Она распространяется гораздо быстрее, чем любые вирусы. Таких людей даже называют обреченными творить.

А клиенты ваши никуда от вас не денутся, потому что людям не все равно у кого покупать.

Люди покупают у людей не товар, не услугу, а вашу энергию, эмоции, посыл.Поэтому ваши заказчики всегда останутся с вами.

Беседовала Татьяна Данилова

Фото из личного архива Александры Креар